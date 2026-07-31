BFMTV: Франция готова помочь Испании в ситуации с мигрантами

Франция готова оказать содействие Испании в ситуации с наплывом нелегальных мигрантов в автономном городе Сеуте. Об этом информировал телеканал BFMTV , ссылаясь на источник в окружении президента республики Эмманюэля Макрона.

Франция готова оказать содействие Испании в ситуации с наплывом нелегальных мигрантов в автономном городе Сеуте. Об этом информировал телеканал BFMTV, ссылаясь на источник в окружении президента республики Эмманюэля Макрона.

"Президент отметил, что Франция готова оказать испанским властям всю необходимую поддержку, если они обратятся с соответствующей просьбой, в том числе через агентство Frontex", - говорится в сообщении.

Вместе с тем французский лидер потребовал от министерства внутренних дел принять все необходимые меры для ужесточения контроля на границе с Испанией. "Продолжаются контакты с испанскими и марокканскими властями для тщательного отслеживания ситуации и усиления координации между различными службами", - указал источник.

По данным СМИ Испании, тысячи мигрантов смогли попасть в город Сеуту, расположенный на северном побережье Африки. Пока точное число прибывших не называется. По меньшей мере 19 человек погибли, пытаясь добраться до Сеуты.