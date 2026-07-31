В Японии началась реформа внешней разведки

Япония сделала еще один шаг к обретению статуса ведущей военной державы с глобальными интересами.

Япония сделала еще один шаг к обретению статуса ведущей военной державы с глобальными интересами.

31 июня в Токио прошло первое заседание нового Национального совета по разведке под председательством премьер-министра Санаэ Такаити. Тогда же дан старт и работе его рабочего органа - Национального бюро разведки.

Такаити заявила на пресс-конференции в минувший понедельник: «правительство «продолжит работу по расширению возможностей внешней разведки и укреплению потенциала [Японии] по предотвращению неправомерного иностранного вмешательства, уделяя при этом должное внимание соблюдению гражданских свобод и прав человека».

Говоря о создании в пятницу Национального бюро разведки, которое будет выполнять функции центрального органа по сбору разведданных и решению других задач, а также о связанном с ним Национальном совете, Такаити сказал, что это будет «лишь первый шаг в реформе разведки».

Одним из базовых отличий новой системы разведки станет формальное признание методов тайных операций за рубежом - шпионажа - по примеру ЦРУ и других разведывательных организаций, что по определению предполагает конфликт с законодательством тех стран, в которых тайные операции ведутся.

Токио предстоит также решить задачу кадрового обеспечения разведывательной деятельности, ее материально-технического оснащения, а также бюджетирования.

Оба органа созданы на основе принятого в мае закона о разведке как первоочередной шага в рамках усилий правительства Такаити по переформатированию оборонной политики страны. За 9 месяцев нахождения у власти кабинет Такаити так же досрочно выполнил задачу по увеличению военных расходов до 2 проц. ВВП, пересмотрел принципы экспорта вооружений, инициировал общественную дискуссию по пересмотру политики страны в области ядерного оружия, а так же работу по подготовке новых доктринальных документов в области безопасности, аргументируя это новыми вызовами и внешней угрозой.

«Создание совета знаменует собой первый шаг в реформировании японской разведки», — заявил генеральный секретарь кабинета министров Минору Кихара 31 июля на пресс-конференции в Токио, добавив, что эти органы позволят правительству принимать «взвешенные решения на основе более качественных и своевременных разведданных».

По словам Кихары, на своем первом заседании Совет — центральный орган управления разведкой под председательством Такаити, в состав которого входят еще девять членов кабинета министров, — утвердил свою будущую оперативную политику, включая меры по защите конфиденциальной информации.

Ожидается, что Совет обсудит создание первой в Японии национальной стратегии разведки и сформирует экспертную группу для обсуждения нового законодательства о контрразведке, сообщает Киодо цусин.

Национальное бюро по разведке будет координировать сбор разведданных, собираемых Национальным полицейским агентством, Министерством иностранных дел, Министерством обороны и другими организациями, а также формировать задачи для конкретных разведывательных организаций.

Штат бюро сформирован на основе Управления разведки и исследований Кабинета министров, в котором работает около 730 сотрудников. Руководство поручено Кадзуя Хара, занимавшего пост директора этого Управления с июня 2023 года. Ранее он занимал руководящие должности в Национальной полицейской академии, в том числе возглавлял Бюро безопасности, а также был исполнительным секретарем премьер-министра Синдзо Абэ.

Ожидается, что к осени правительство создаст экспертную комиссию при совете для обсуждения закона о создании системы регистрации агентов иностранных правительств, занимающихся лоббистской деятельностью, создании агентства внешней разведки Японии, а также законодательства о борьбе со шпионажем, которое будет представлено парламенту в следующем году.

Правящая Либерально-демократическая партия (ЛДПЯ), в минувший вторник уже представила предложения по законодательству в сфере разведки, включая меры наказания для тех, кто участвует в операциях по оказанию иностранного влияния, а также законы, расширяющие возможности перехвата сообщений в целях национальной безопасности и слежки без предварительного одобрения судебными инстанциями.

В связи с эти активизация разведывательной деятельности вызвала обеспокоенность у некоторых оппозиционных законодателей по поводу того, смогут ли эти два органа оставаться политически нейтральными и не нарушит ли новое законодательство право граждан на неприкосновенность частной жизни.

Тем не менее, учитывая доминирование ЛДПЯ в парламенте страны, маловероятно, что в законодательство о борьбе со шпионажем будут внесены принципиальные поправки по инициативе оппозиции. В Японии, накопившей огромный опыт в сфере разведки и контрразведки, вряд ли пойдут на введение норм, препятствующих взаимодополнению двух этих форм тайной деятельности.