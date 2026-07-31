Российские средства ПВО нейтрализовали за неделю 5 103 дрона ВСУ

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) нейтрализовали за прошедшую за неделю 4 управляемых дальнобойных ракеты "Нептун" и 5 103 беспилотных летательных аппарата Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС .

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) нейтрализовали за прошедшую за неделю 4 управляемых дальнобойных ракеты "Нептун" и 5 103 беспилотных летательных аппарата Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.

"Средствами ПВО сбиты 69 управляемых авиационных бомб, 7 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США, 4 управляемые ракеты большой дальности "Нептун" и 5 103 беспилотника самолетного типа", - говорится в сообщении.

Отмечается, что за все время проведения специальной военной операции (СВО) уничтожены: 673 самолета, 284 вертолета, 193 518 беспилотников, 669 зенитных ракетных комплексов, 30 380 танков и других боевых бронемашин, 1 766 боевых машин реактивных систем залпового огня, 35 963 орудия полевой артиллерии и минометов, 67 917 единиц специальной военной автомобильной техники.