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Экономика

Путин провел встречу с главой РЖД

Путин провел встречу с главой РЖД Путин провел встречу с главой РЖД

Президент России Владимир Путин принял в Кремле с докладом главу "Российских железных дорог" (РЖД) Олега Белозерова.

Президент России Владимир Путин принял в Кремле с докладом главу "Российских железных дорог" (РЖД) Олега Белозерова.

При общении с главой государства Белозеров отметил, что холдинг РЖД с финансовой точки зрения чувствует себя устойчиво. 

"Компания чувствует себя не только с производственной точки зрения устойчиво, но и в том числе с финансовой точки зрения. У нас прибыль и очень хорошее соотношение чистый долг/EBITDA - 3,3", - указал он.

Глава РЖД регулярно участвует в президентских мероприятиях. Последняя же его публичная встреча с Путиным один на один состоялась в Кремле в январе 2024 года.

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Теги:
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#путин
#ржд
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