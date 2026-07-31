Путин провел встречу с главой РЖД

Президент России Владимир Путин принял в Кремле с докладом главу "Российских железных дорог" (РЖД) Олега Белозерова.

При общении с главой государства Белозеров отметил, что холдинг РЖД с финансовой точки зрения чувствует себя устойчиво.

"Компания чувствует себя не только с производственной точки зрения устойчиво, но и в том числе с финансовой точки зрения. У нас прибыль и очень хорошее соотношение чистый долг/EBITDA - 3,3", - указал он.

Глава РЖД регулярно участвует в президентских мероприятиях. Последняя же его публичная встреча с Путиным один на один состоялась в Кремле в январе 2024 года.