Президент России Владимир Путин принял в Кремле с докладом главу "Российских железных дорог" (РЖД) Олега Белозерова.
В Японии началась реформа внешней разведки
31 июля 2026 / 19:54
Трамп опять вспомнил о Газе
31 июля 2026 / 14:07
Сможет ли новый генсек преодолеть кризис ООН? Мнение
31 июля 2026 / 13:27
Экономика
Путин провел встречу с главой РЖД
31 июля 2026 / 18:32
© Александр Казаков/ пресс-служба президента РФ/ ТАСС
Президент России Владимир Путин принял в Кремле с докладом главу "Российских железных дорог" (РЖД) Олега Белозерова.
При общении с главой государства Белозеров отметил, что холдинг РЖД с финансовой точки зрения чувствует себя устойчиво.
"Компания чувствует себя не только с производственной точки зрения устойчиво, но и в том числе с финансовой точки зрения. У нас прибыль и очень хорошее соотношение чистый долг/EBITDA - 3,3", - указал он.
Глава РЖД регулярно участвует в президентских мероприятиях. Последняя же его публичная встреча с Путиным один на один состоялась в Кремле в январе 2024 года.
Также по теме:
31.07.2026 19:15Белозеров назвал среднюю зарплату в "Российских железных дорогах"
24.07.2026 20:16Набиуллина: банковский сектор России адаптировался к санкциям
24.07.2026 12:59Названы самые высокооплачиваемые рабочие профессии в России
22.07.2026 16:45Котяков назвал профессии, которые сохранят актуальность в будущем
16.07.2026 19:30Forbes составил рейтинг крупнейших производителей алкоголя в России
16.07.2026 16:16Песков: Путин и правительство знают, что делать для регулировки ситуации в экономике
08.07.2026 20:15Путин заявил, что нынешние трудности с топливом - временные
07.07.2026 17:59Путин: объем несырьевого экспорта в 2025 году увеличился на 9%
07.07.2026 11:17В России средняя зарплата за десятилетие выросла почти в 3 раза
Актуально