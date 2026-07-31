Премьер-министр Дании Метте Фредериксен полагает, что Европейский союз должен обсудить вопрос о приостановлении членства Испании в Шенгенской зоне.
В Японии началась реформа внешней разведки
31 июля 2026 / 19:54
Трамп опять вспомнил о Газе
31 июля 2026 / 14:07
Сможет ли новый генсек преодолеть кризис ООН? Мнение
31 июля 2026 / 13:27
Политика
Дания призвала ЕС обсудить приостановление членства Испании в Шенгене
31 июля 2026 / 18:45
© AP Photo/ Antonio Sempere/ТАСС
Премьер-министр Дании Метте Фредериксен полагает, что Европейский союз должен обсудить вопрос о приостановлении членства Испании в Шенгенской зоне.
"Евросоюз должен немедленно принять все необходимые меры и изучить все варианты, включая приостановку сотрудничества в рамках Шенгенской зоны. Неконтролируемая миграция представляет угрозу для Европы и для Дании", - сказала она, передает Agence France-Presse.
Фредериксен сообщила, что уже поговорила с премьер-министром Италии Джорджей Мелони, которая ранее предложила приостановить действие Шенгенского соглашения с Испанией. "Мы собираем европейских лидеров, чтобы обсудить сложившуюся ситуацию", - отметила она.
Также по теме:
31.07.2026 19:58EFE: свыше 48 тыс. мигрантов вернулись в Марокко из Сеуты
31.07.2026 17:59BFMTV: Франция готова помочь Испании в ситуации с мигрантами
31.07.2026 16:45Фон дер Ляйен призвала к "молниеносной высылке" мигрантов из Сеуты
27.07.2026 12:59Пушков считает "ледяной войной" нынешний период отношений с Европой
24.07.2026 21:14Вучич намерен стать премьером Сербии после победы правящей партии
Актуально