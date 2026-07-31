Дания призвала ЕС обсудить приостановление членства Испании в Шенгене

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен полагает, что Европейский союз должен обсудить вопрос о приостановлении членства Испании в Шенгенской зоне.

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен полагает, что Европейский союз должен обсудить вопрос о приостановлении членства Испании в Шенгенской зоне.

"Евросоюз должен немедленно принять все необходимые меры и изучить все варианты, включая приостановку сотрудничества в рамках Шенгенской зоны. Неконтролируемая миграция представляет угрозу для Европы и для Дании", - сказала она, передает Agence France-Presse.

Фредериксен сообщила, что уже поговорила с премьер-министром Италии Джорджей Мелони, которая ранее предложила приостановить действие Шенгенского соглашения с Испанией. "Мы собираем европейских лидеров, чтобы обсудить сложившуюся ситуацию", - отметила она.