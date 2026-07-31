Лерчек просят назначить условный срок и штраф

Гособвинение просит Гагаринский районный суд Москвы приговорить к шести годам лишения свободы условно блогера Валерию Чекалину (Лерчек), которая не признает вину в совершении незаконных валютных операций, связанных с продажей ее фитнес-марафонов. Об этом со ссылкой на одного из участников процесса, который проходит в закрытом режиме, сообщает ТАСС .

Гособвинение просит Гагаринский районный суд Москвы приговорить к шести годам лишения свободы условно блогера Валерию Чекалину (Лерчек), которая не признает вину в совершении незаконных валютных операций, связанных с продажей ее фитнес-марафонов. Об этом со ссылкой на одного из участников процесса, который проходит в закрытом режиме, сообщает ТАСС.

Гособвинение в суде поддерживают прокуроры Светлана Тарасова и Наталья Кузьмина

"В прениях сторон гособвинители попросили суд признать подсудимую Чекалину виновной по предъявленному обвинению и назначить наказание в виде 6 лет лишения свободы. При этом прокуратура попросила суд считать назначенное в виде лишения свободы наказание условным, с испытательным сроком в течение 5 лет", - говорится в сообщении.

Коме того, гособвинение попросило назначить Чекалиной штраф в размере более 1,2 млрд рублей.

Ожидается, что приговор будет оглашен 31 июля во второй половине дня. Ранее процесс по делу Лерчек был приостановлен из-за ее онкологического заболевания.

Валерия Чекалинa и ее бывший супруг Артем Чекалин обвиняются по ч. 3 ст. 193.1 УК РФ (совершение валютных операций по переводу денежных средств на счета нерезидентов с использованием подложных документов). Дело связано с продажей фитнес-марафонов Лерчек. По версии следствия, они вывели за пределы России около 251 млн рублей.

13 апреля Гагаринский суд Москвы приговорил к семи годам колонии Артема Чекалина. Суд также назначил ему штраф в размере 194,5 млн рублей.