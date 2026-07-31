Средняя зарплата в "Российских железных дорогах" (РЖД) составляет порядка 119 тыс. рублей. Об этом сообщил глава холдинга Олег Белозеров на встрече с президентом России Владимиром Путиным в Кремле.
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Экономика
Белозеров назвал среднюю зарплату в "Российских железных дорогах"
31 июля 2026 / 19:15
© Александр Казаков/ Пресс-служба президента РФ/ ТАСС
Средняя зарплата в "Российских железных дорогах" (РЖД) составляет порядка 119 тыс. рублей. Об этом сообщил глава холдинга Олег Белозеров на встрече с президентом России Владимиром Путиным в Кремле.
"На сегодняшний день средняя заработная плата у нас в коллективе составляет почти 119 тыс.", - отметил он.
В структурах холдинга работают 851 тыс. человек, что делает его крупнейшим трудовым коллективом в стране, обратил внимание Белозеров.
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