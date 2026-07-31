Средняя зарплата в "Российских железных дорогах" (РЖД) составляет порядка 119 тыс. рублей. Об этом сообщил глава холдинга Олег Белозеров на встрече с президентом России Владимиром Путиным в Кремле.

Средняя зарплата в "Российских железных дорогах" (РЖД) составляет порядка 119 тыс. рублей. Об этом сообщил глава холдинга Олег Белозеров на встрече с президентом России Владимиром Путиным в Кремле.

"На сегодняшний день средняя заработная плата у нас в коллективе составляет почти 119 тыс.", - отметил он.

В структурах холдинга работают 851 тыс. человек, что делает его крупнейшим трудовым коллективом в стране, обратил внимание Белозеров.