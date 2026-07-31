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Подозреваемый в убийстве россиянки задержан при попытке покинуть Сербию

Подозреваемый в убийстве россиянки задержан при попытке покинуть Сербию Подозреваемый в убийстве россиянки задержан при попытке покинуть Сербию

Подозреваемый в убийстве 28-летней россиянки гражданин Турции был задержан в аэропорту Белграда при попытке покинуть Сербию. Об этом заявили в МВД Республики.

Подозреваемый в убийстве 28-летней россиянки гражданин Турции был задержан в аэропорту Белграда при попытке покинуть Сербию. Об этом заявили в МВД Республики.

"Сотрудники МВД арестовали гражданина Турции 2001 года рождения по подозрению в убийстве 28-летней гражданки России. Он подозревается в том, что убил женщину утром 26 июля в съемной квартире в районе Борча, после чего упаковал ее тело в чемодан и отвез к каналу Визель, где его спрятал. Полиция задержала его в белградском аэропорту имени Николы Теслы, когда он пытался покинуть Сербию, - говорится в сообщении.

Ведомство не называет имя убитой. Согласно данным сербского портала Telegraf, убитой является пропавшая 25 июля россиянка Людмила Туркова. 

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Теги:
#выезд
#подозреваемый
#убийство
#россиянка
#сербия
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