Подозреваемый в убийстве 28-летней россиянки гражданин Турции был задержан в аэропорту Белграда при попытке покинуть Сербию. Об этом заявили в МВД Республики.
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Общество
Подозреваемый в убийстве россиянки задержан при попытке покинуть Сербию
31 июля 2026 / 19:27
© AstroStar/ Shutterstock/ FOTODOM, архив/ТАСС
Подозреваемый в убийстве 28-летней россиянки гражданин Турции был задержан в аэропорту Белграда при попытке покинуть Сербию. Об этом заявили в МВД Республики.
"Сотрудники МВД арестовали гражданина Турции 2001 года рождения по подозрению в убийстве 28-летней гражданки России. Он подозревается в том, что убил женщину утром 26 июля в съемной квартире в районе Борча, после чего упаковал ее тело в чемодан и отвез к каналу Визель, где его спрятал. Полиция задержала его в белградском аэропорту имени Николы Теслы, когда он пытался покинуть Сербию, - говорится в сообщении.
Ведомство не называет имя убитой. Согласно данным сербского портала Telegraf, убитой является пропавшая 25 июля россиянка Людмила Туркова.
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