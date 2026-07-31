МИД Польши вручил послу РФ ноту протеста из-за падения объекта на юго-востоке республики

Российскому послу в Польше Георгию Михно вручили в МИД республики ноту протеста в связи с падением неизвестного объекта в окрестностях населенного пункта Тарнавы-Колония на юго-востоке страны утром 30 июля.

Российскому послу в Польше Георгию Михно вручили в МИД республики ноту протеста в связи с падением неизвестного объекта в окрестностях населенного пункта Тарнавы-Колония на юго-востоке страны утром 30 июля.

"В пятницу посол был вызван в МИД в связи со вчерашним проникновением российского ракетного снаряда в наше воздушное пространство. Посол получил ноту протеста из рук заместителя министра Роберта Купецкого", - сообщил пресс-секретарь польского МИД Мачей Вевюр на брифинге, передает телеканал TVP Info.

"Это была очень короткая профессиональная встреча. В таких ситуациях нет пространства для более длительной дискуссии", - сказал Вевюр, отвечая на вопрос о реакции российского дипломата.

Ранее премьер-министр Польши Дональд Туск заявил о вызове посла РФ в МИД республики. Поводом для этого послужил инцидент с падением неизвестного объекта в Люблинском воеводстве на юго-востоке страны в четверг рано утром. Изучение упавшего объекта продолжается. Тем не менее Туск, а также руководство военного ведомства, не дожидаясь итогов экспертизы, выступили с утверждением о том, что это была якобы "российская ракета X-101".