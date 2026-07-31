EFE: свыше 48 тыс. мигрантов вернулись в Марокко из Сеуты

В Марокко вернулись порядка 48,3 тыс. мигрантов, нелегально прибывших в автономный город Испании Сеута, расположенный на северном побережье Африки. Об этом информировало агентство EFE.

В Марокко вернулись порядка 48,3 тыс. мигрантов, нелегально прибывших в автономный город Испании Сеута, расположенный на северном побережье Африки. Об этом информировало агентство EFE.

До этого сообщалось, что вернулись 37,5 тыс. Всего, согласно МВД Испании, в город прибыли 50 тыс. человек. При этом власти Сеуты заявляли о 60 тыс. прибывших мигрантах.

В условиях миграционного кризиса в Испании решили привлечь военных для помощи в обеспечении безопасности в населенном пункте.

Как отмечает издание Politico, пограничный кризис стал крупнейшим с 2021 года и создал чрезвычайную ситуацию для всей страны в гуманитарной и социальной сферах. Ряд европейских стран призвал рассмотреть вопрос о приостановлении членства Испании в Шенгенской зоне из-за ситуации с мигрантами.