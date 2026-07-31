Владимир Зеленский заявил о жесткой обстановке, сложившейся для Вооруженных сил Украины (ВСУ), на фронте. Ранее в пятницу он провел ставку, на которой присутствовал новый главком ВСУ Михаил Драпатый.
В Японии началась реформа внешней разведки
31 июля 2026 / 19:54
Трамп опять вспомнил о Газе
31 июля 2026 / 14:07
Сможет ли новый генсек преодолеть кризис ООН? Мнение
31 июля 2026 / 13:27
Безопасность
Зеленский пожаловался на жесткую обстановку для ВСУ на фронте
31 июля 2026 / 20:15
© Leon Neal/ Pool via AP/ТАСС
Владимир Зеленский заявил о жесткой обстановке, сложившейся для Вооруженных сил Украины (ВСУ), на фронте. Ранее в пятницу он провел ставку, на которой присутствовал новый главком ВСУ Михаил Драпатый.
"Ситуация на фронте жесткая, и будем искать возможности усилить все программы поддержки украинских подразделений", - указал Зеленский в своем Telegram-канале.
В ставке также приняли участие другие военные и политические деятели. С ними Зеленский обсудил "логистические вызовы", с которыми столкнулась Украина из-за прекращения захода иностранных судов в порты страны.
Особое беспокойство у Киева вызывает положение дел в районе Константиновки и Славянска, а также на запорожском направлении, отметил Зеленский.
Теги:
Также по теме:
30.07.2026 21:17Туск заявил о решающих 100 днях для конфликта на Украине
30.07.2026 18:59Захарова назвала Зеленского совершенно недоговороспособным
29.07.2026 21:15Туск и Зеленский обсудили сотрудничество в сфере ПВО
29.07.2026 18:15Российские средства ПВО нейтрализовали 619 дронов ВСУ
29.07.2026 15:59Opinia24: отношение к Украине ухудшилось у 36% граждан Польши
Актуально