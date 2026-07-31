Иранский кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Москва
31 июля 2026 / 23:28
КОТИРОВКИ
USD
31/07
79.8573
EUR
31/07
90.8776
Новости часа
Суд приговорил Лерчек к условному сроку и крупному штрафу Ким отвергла утверждения в продаже товаров военного назначения на Wildberries
Москва
31 июля 2026 / 23:28
Котировки
USD
31/07
currency
79.8573
0.0000
EUR
31/07
currency
90.8776
0.0000
В Японии началась реформа внешней разведки
В Японии началась реформа внешней разведки
31 июля 2026 / 19:54
Трамп опять вспомнил о Газе
Трамп опять вспомнил о Газе
31 июля 2026 / 14:07
Сможет ли новый генсек преодолеть кризис ООН? Мнение
Сможет ли новый генсек преодолеть кризис ООН? Мнение
31 июля 2026 / 13:27
Мы сделаем все
для победы России
Владимир Путин
Все интервью
/ Ближнее зарубежье / Безопасность / Украина сегодня / СВО
Безопасность

Зеленский пожаловался на жесткую обстановку для ВСУ на фронте

Зеленский пожаловался на жесткую обстановку для ВСУ на фронте Зеленский пожаловался на жесткую обстановку для ВСУ на фронте

Владимир Зеленский заявил о жесткой обстановке, сложившейся для Вооруженных сил Украины (ВСУ), на фронте. Ранее в пятницу он провел ставку, на которой присутствовал новый главком ВСУ Михаил Драпатый.

Владимир Зеленский заявил о жесткой обстановке, сложившейся для Вооруженных сил Украины (ВСУ), на фронте. Ранее в пятницу он провел ставку, на которой присутствовал новый главком ВСУ Михаил Драпатый.

"Ситуация на фронте жесткая, и будем искать возможности усилить все программы поддержки украинских подразделений", - указал Зеленский в своем Telegram-канале.

В ставке также приняли участие другие военные и политические деятели. С ними Зеленский обсудил "логистические вызовы", с которыми столкнулась Украина из-за прекращения захода иностранных судов в порты страны.

Особое беспокойство у Киева вызывает положение дел в районе Константиновки и Славянска, а также на запорожском направлении, отметил Зеленский.

  • new_top
Теги:
#фронт
#всу
#зеленский
#обстановку
Также по теме:
31.07.2026 21:29
Трамп усомнился в перспективах передачи Украине технологий производства Patriot
31.07.2026 12:45
Трамп "не уверен", передадут ли США Киеву лицензию на боеприпасы для Patriot
30.07.2026 21:17
Туск заявил о решающих 100 днях для конфликта на Украине
30.07.2026 18:59
Захарова назвала Зеленского совершенно недоговороспособным
30.07.2026 13:15
ВС РФ атаковали во Львове завод, производящий двигатели для FP-5 "Фламинго"
29.07.2026 21:15
Туск и Зеленский обсудили сотрудничество в сфере ПВО
29.07.2026 20:29
Суточные потери ВСУ в зоне спецоперации составили около 1 330 военных
29.07.2026 18:15
Российские средства ПВО нейтрализовали 619 дронов ВСУ
29.07.2026 15:59
Opinia24: отношение к Украине ухудшилось у 36% граждан Польши
29.07.2026 15:44
ВС РФ нанесли удар по используемой ВСУ транспортной и логистической инфраструктуре
В Японии началась реформа внешней разведки
В Японии началась реформа внешней разведки
Трамп опять вспомнил о Газе
Трамп опять вспомнил о Газе
Сможет ли новый генсек преодолеть кризис ООН? Мнение
Сможет ли новый генсек преодолеть кризис ООН? Мнение
Мы сделаем все
для победы России
Владимир Путин
Все интервью
21:58
Суд приговорил Лерчек к условному сроку и крупному штрафу
21:46
Ким отвергла утверждения в продаже товаров военного назначения на Wildberries
21:29
Трамп усомнился в перспективах передачи Украине технологий производства Patriot
21:15
Италия объявила о решении приостановить действие Шенгена с Испанией
20:59
Грушко охарактеризовал как "молчание ягнят" нежелание Европы замечать милитаризацию ФРГ
20:45
ВЦИОМ: уровень доверия российских граждан Путину составляет более 70%
20:30
Санчес после призывов приостановить Шенген с Испанией попросил уважать договоры
20:15
Зеленский пожаловался на жесткую обстановку для ВСУ на фронте
19:58
EFE: свыше 48 тыс. мигрантов вернулись в Марокко из Сеуты
19:46
МИД Польши вручил послу РФ ноту протеста из-за падения объекта на юго-востоке республики
Все новости
Актуально
Иранский кризис
Переговоры по Украине
Трамп 2.0
СВО