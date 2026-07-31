Зеленский пожаловался на жесткую обстановку для ВСУ на фронте

Владимир Зеленский заявил о жесткой обстановке, сложившейся для Вооруженных сил Украины (ВСУ), на фронте. Ранее в пятницу он провел ставку, на которой присутствовал новый главком ВСУ Михаил Драпатый.

Владимир Зеленский заявил о жесткой обстановке, сложившейся для Вооруженных сил Украины (ВСУ), на фронте. Ранее в пятницу он провел ставку, на которой присутствовал новый главком ВСУ Михаил Драпатый.

"Ситуация на фронте жесткая, и будем искать возможности усилить все программы поддержки украинских подразделений", - указал Зеленский в своем Telegram-канале.

В ставке также приняли участие другие военные и политические деятели. С ними Зеленский обсудил "логистические вызовы", с которыми столкнулась Украина из-за прекращения захода иностранных судов в порты страны.

Особое беспокойство у Киева вызывает положение дел в районе Константиновки и Славянска, а также на запорожском направлении, отметил Зеленский.