Санчес после призывов приостановить Шенген с Испанией попросил уважать договоры

Премьер-министр Испании Педро Санчес после озвученных рядом стран Евросоюза призывов рассмотреть вопрос о приостановке членства королевства в Шенгенской зоне попросил уважать европейские договоры.

Премьер-министр Испании Педро Санчес после озвученных рядом стран Евросоюза призывов рассмотреть вопрос о приостановке членства королевства в Шенгенской зоне попросил уважать европейские договоры.

"Солидарность и эмпатия - право выбора. Уважение европейских договоров и данных - нет", - указал он в соцсети X.

Гава испанского правительства также обратил внимание, что число случаев незаконного пересечения границ в период с 2021 по 2026 год, согласно данным Европейской службы пограничной и береговой охраны, через Италию составляет 478,6 тыс., через Западные Балканы - 340,6 тыс., через Грецию - 259,8 тыс., через Испанию - 234,76 тыс.

"Сегодня не время сеять раскол. Сегодня время продолжать строить сильный и единый Евросоюз", - подчеркнул Санчес.

В четверг тысячам мигрантов удалось добраться вплавь до Сеуты, а также пешком, обходя волнолом, который отделяет город от Марокко. Городские власти информировали о порядка 60 тыс. мигрантов. По данным местных СМИ, МВД Испании сообщало о 50 тыс. прибывших, а также указывало, что порядка 37,5 тыс. мигрантов вернулись в Марокко. По последним данным, по меньшей мере 57 человек погибли, пытаясь достигнуть территории города.