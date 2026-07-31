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ВЦИОМ: уровень доверия российских граждан Путину составляет более 70%

ВЦИОМ: уровень доверия российских граждан Путину составляет более 70% ВЦИОМ: уровень доверия российских граждан Путину составляет более 70%

Согласно результатам исследования ВЦИОМ, уровень доверия граждан президенту России Владимиру Путину составляет 70,6%. Опрос проводился с 20 по 26 июля среди 1,6 тыс. совершеннолетних жителей страны.

Согласно результатам исследования ВЦИОМ, уровень доверия граждан президенту России Владимиру Путину составляет 70,6%. Опрос проводился с 20 по 26 июля среди 1,6 тыс. совершеннолетних жителей страны.

"На вопрос о доверии Путину положительно ответили 70,6% участников опроса, уровень одобрения деятельности главы государства составляет 65,4%", - свидетельсвуют данные исследования.

Как отмечается, деятельность правительства РФ одобряют 42,6% респондентов, а работу премьер-министра Михаила Мишустина - 44,4% опрошенных. О доверии Мишустину заявили 54% сограждан.

Кроме того, председателю ЦК КПРФ Геннадию Зюганову доверяют 31,6%, лидеру "Справедливой России" Сергею Миронову - 26,2%, лидеру ЛДПР Леониду Слуцкому - 19,4%, председателю партии "Новые люди" Алексею Нечаеву - 11,8%.

Вместе с тем уровень поддержки "Единой России" составил 33,5%, КПРФ - 9,7%, ЛДПР - 8%, "Справедливой России" - 6%, "Новых людей" - 9,5%.

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Теги:
#россияне
#путин
#уровень доверия
#россияне
#путин
#уровень доверия
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