Стремление государств Европы игнорировать милитаризацию Германии поразительно, это молчание ягнят. На это обратил внимание заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко в беседе с журналистами по итогам заседания экспертного совета при комитете Госдумы по международным делам.
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Политика
Грушко охарактеризовал как "молчание ягнят" нежелание Европы замечать милитаризацию ФРГ
31 июля 2026 / 20:59
© Евгений Мессман/ ТАСС
Стремление государств Европы игнорировать милитаризацию Германии поразительно, это молчание ягнят. На это обратил внимание заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко в беседе с журналистами по итогам заседания экспертного совета при комитете Госдумы по международным делам.
"Для нас, разумеется, этот курс на милитаризацию не является секретом. Мы видим, и соответствующим образом будут корректировать наши военнополитические и планы военного строительства. Но поразительно то, что в этой связи молчит Европа. Такое молчание ягнят", - отметил высокопоставленный дипломат.
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