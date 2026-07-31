Стремление государств Европы игнорировать милитаризацию Германии поразительно, это молчание ягнят. На это обратил внимание заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко в беседе с журналистами по итогам заседания экспертного совета при комитете Госдумы по международным делам.

Стремление государств Европы игнорировать милитаризацию Германии поразительно, это молчание ягнят. На это обратил внимание заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко в беседе с журналистами по итогам заседания экспертного совета при комитете Госдумы по международным делам.

"Для нас, разумеется, этот курс на милитаризацию не является секретом. Мы видим, и соответствующим образом будут корректировать наши военнополитические и планы военного строительства. Но поразительно то, что в этой связи молчит Европа. Такое молчание ягнят", - отметил высокопоставленный дипломат.