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Политика

Италия объявила о решении приостановить действие Шенгена с Испанией

Италия объявила о решении приостановить действие Шенгена с Испанией Италия объявила о решении приостановить действие Шенгена с Испанией

Италия приостановила действие Шенгенского соглашения с Испанией из-за миграционного кризиса в Сеуте. Соответствующее заявление сделала премьер-министр республики Джорджа Мелони.

Италия приостановила действие Шенгенского соглашения с Испанией из-за миграционного кризиса в Сеуте. Соответствующее заявление сделала премьер-министр республики Джорджа Мелони.

"Правительство решило временно приостановить действие режима Шенгенского соглашения о свободном перемещении по морю и воздуху с Испанией и вновь ввести пограничный контроль", - указала она в соцсети X.

Мелони отметила, что эта мера будет действовать столько, сколько будет необходимо, но "при максимальных усилиях не провоцировать никакого негативного воздействия на летние туристические потоки". Она также выразила готовность Рима поддержать любые европейские инициативы для помощи в соблюдении полного контроля на границах стран ЕС и разрешении кризиса.

Италия не впервые прибегает к приостановке Шенгена. Ранее погранконтроль временно вводился на границе со Словенией. Это было сделано также в связи с ростом незаконной миграции, борьбу с которой правительство во главе с Мелони обозначило своим приоритетом.

В четверг тысячам мигрантов удалось добраться вплавь до Сеуты, а также пешком, обходя волнолом, который отделяет город от Марокко. Городские власти информировали о порядка 60 тыс. мигрантов. По данным местных СМИ, МВД Испании сообщало о 50 тыс. прибывших, а также указывало, что порядка 37,5 тыс. мигрантов вернулись в Марокко. По последним данным, по меньшей мере 57 человек погибли, пытаясь достигнуть территории города.

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Теги:
#приостановка
#действие
#испания
#шенген
#италия
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