США едва ли передадут Украине технологии производства зенитно-ракетных комплексов Patriot. Об этом заявил американский лидер Дональд Трамп в ходе заседания президентского кабинета. Это совещание состоялось в загородной резиденции в Кэмп-Дэвиде (штат Мэриленд) под Вашингтоном.
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Политика
Трамп усомнился в перспективах передачи Украине технологий производства Patriot
31 июля 2026 / 21:29
© AP Photo/ Evan Vucci/ТАСС
США едва ли передадут Украине технологии производства зенитно-ракетных комплексов Patriot. Об этом заявил американский лидер Дональд Трамп в ходе заседания президентского кабинета. Это совещание состоялось в загородной резиденции в Кэмп-Дэвиде (штат Мэриленд) под Вашингтоном.
"Мы на это не соглашались. Мы это обсуждаем в администрации США. Но такого рода технологии передать другим странам тяжело", - сказал он, отвечая на вопросы журналистов, касающиеся перспектив передаче Киеву лицензии на выпуск Patriot.
"И я не думаю, что такое когда бы то ни было произошло", - указал Трамп, не уточняя деталей. "Однако люди, которым вы передаете технологии, могут в один прекрасный день начать действовать против вас", - отметил он.
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