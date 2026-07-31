Трамп усомнился в перспективах передачи Украине технологий производства Patriot

США едва ли передадут Украине технологии производства зенитно-ракетных комплексов Patriot. Об этом заявил американский лидер Дональд Трамп в ходе заседания президентского кабинета. Это совещание состоялось в загородной резиденции в Кэмп-Дэвиде (штат Мэриленд) под Вашингтоном.

США едва ли передадут Украине технологии производства зенитно-ракетных комплексов Patriot. Об этом заявил американский лидер Дональд Трамп в ходе заседания президентского кабинета. Это совещание состоялось в загородной резиденции в Кэмп-Дэвиде (штат Мэриленд) под Вашингтоном.

"Мы на это не соглашались. Мы это обсуждаем в администрации США. Но такого рода технологии передать другим странам тяжело", - сказал он, отвечая на вопросы журналистов, касающиеся перспектив передаче Киеву лицензии на выпуск Patriot.

"И я не думаю, что такое когда бы то ни было произошло", - указал Трамп, не уточняя деталей. "Однако люди, которым вы передаете технологии, могут в один прекрасный день начать действовать против вас", - отметил он.