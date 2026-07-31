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Ким отвергла утверждения в продаже товаров военного назначения на Wildberries

Ким отвергла утверждения в продаже товаров военного назначения на Wildberries Ким отвергла утверждения в продаже товаров военного назначения на Wildberries

Террористы, атакуя объекты Wildberries, безосновательно обвиняют компанию в продаже товаров военного назначения. На этом акцентировала внимание основатель Wildberries, глава RWB Татьяна Ким.

Террористы, атакуя объекты Wildberries, безосновательно обвиняют компанию в продаже товаров военного назначения. На этом акцентировала внимание основатель Wildberries, глава RWB Татьяна Ким.

"Нанося удары по нам, террористы прикрывают истинные причины и обвиняют нас в том, что мы якобы продаем товары военного назначения. Но вы можете открыть любой мировой маркетплейс - Amazon или Alibaba - и посмотреть, есть ли у нас то, чего нет у них", - отметила она при общении с журналистами.

Ким подчеркнула, что в действиях нападавших нет здравого смысла. По ее словам, сами противники ранее заявляли о направленности атак на обычных россиян. "Единственная их цель - дестабилизировать, вызвать панику и шок у большого количества российских граждан", - указала основательница Wildberries.

В нынешней ситуации предпринимательскому сообществу России важно сохранять хладнокровие, а также адаптироваться и трансформироваться, заключила она.

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Теги:
#продажа
#обвинения
#ким
#товары
#wildberries
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