Суд приговорил Лерчек к условному сроку и крупному штрафу

Гагаринский суд Москвы вынес приговор в виде пяти лет лишения свободы условно блогеру Валерии Чекалиной (Лерчек), которая не признала вину в совершении незаконных валютных операций, связанных с продажей ее фитнес-марафонов. Об этом со ссылкой на участника процесса сообщает ТАСС .

Гагаринский суд Москвы вынес приговор в виде пяти лет лишения свободы условно блогеру Валерии Чекалиной (Лерчек), которая не признала вину в совершении незаконных валютных операций, связанных с продажей ее фитнес-марафонов. Об этом со ссылкой на участника процесса сообщает ТАСС.

По словам собеседника агентства, "Чекалиной назначено наказание в виде 5 лет условно со штрафом в размере более 765 млн руб.".

Суд также сохранил арест, который был ранее наложен на дорогостоящий автомобиль и другие активы семьи блогера, и запретил в течение трех лет продвигать свой бренд в сети.

Защита Лерчек примет решение об обжаловании приговора позже.

Ранее процесс по делу Лерчек был приостановлен из-за ее онкологического заболевания.

Валерия Чекалинa и ее бывший супруг Артем Чекалин обвиняются по ч. 3 ст. 193.1 УК РФ (совершение валютных операций по переводу денежных средств на счета нерезидентов с использованием подложных документов). Дело связано с продажей фитнес-марафонов Лерчек. По версии следствия, они вывели за пределы России около 251 млн рублей.

13 апреля Гагаринский суд Москвы приговорил к семи годам колонии Артема Чекалина. Суд также назначил ему штраф в размере 194,5 млн рублей.