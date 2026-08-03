Энергосистема Кубы полностью вышла из строя

Национальная электроэнергетическая система Кубы (SEN) в воскресенье вечером в очередной раз полностью вышла из строя. Об этом информировала Кубинская государственная энергетическая компания.

Национальная электроэнергетическая система Кубы (SEN) в воскресенье вечером в очередной раз полностью вышла из строя. Об этом информировала Кубинская государственная энергетическая компания.

"В 22:43 (05:43 3 августа) произошло полное отключение национальной электроэнергетической системы", - сказано в сообщении компании, опубликованном в ее Telegram-канале.

В минувшую субботу SEN частично отключилась, в результате чего без электричества остались несколько провинций в западном и центральном районах Кубы. В июле система трижды выходила из строя в течение восьми дней.

Кубинские власти называют главной причиной критической ситуации в сфере энергетики на острове многолетнюю торгово-экономическую и финансовую блокаду со стороны США и усилившиеся с начала текущего года санкционные односторонние меры Вашингтона, включая топливную блокаду.