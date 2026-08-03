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Иран опроверг заявление Трампа о переговорах с США

Иран опроверг заявление Трампа о переговорах с США Иран опроверг заявление Трампа о переговорах с США

Заявления американского президента Дональда Трампа о переговорах между Ираном и США не соответствуют действительности, Тегеран ведет переговоры только с Оманом по вопросу обеспечения безопасного судоходства в Ормузском проливе. Об этом заявил представитель МИД исламской республики Эсмаил Багаи.

Заявления американского президента Дональда Трампа о переговорах между Ираном и США не соответствуют действительности, Тегеран ведет переговоры только с Оманом по вопросу обеспечения безопасного судоходства в Ормузском проливе. Об этом заявил представитель МИД исламской республики Эсмаил Багаи.

"В настоящее время у нас нет никаких переговоров с Соединенными Штатами. Сейчас ведутся переговоры с Оманом, нацеленные на достижение соглашения касательно маршрута, который обеспечит безопасное судоходство через Ормузский пролив", - сказал он во время пресс-конференции.

Некоторое время назад Трамп заявил, что Вашингтон и Тегеран приступят к переговорам по мирной сделке 3 августа. Вместе с тем президент США написал в соцсети Truth Соц. сети, что согласился отменить запланированный мощный удар по республике ради достижения сделки с Ираном.

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