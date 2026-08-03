Три человека погибли, еще двое пострадали в Республике Крым при ночной атаке Вооруженных сил Украины (ВСУ). Соответствующее сообщение разместил глава региона Сергей Аксенов в Telegram-канале.
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Общество
В Крыму жертвами атаки ВСУ стали три человека
3 августа 2026 / 10:59
© Валерий Шарифулин/ ТАСС, архив
Три человека погибли, еще двое пострадали в Республике Крым при ночной атаке Вооруженных сил Украины (ВСУ). Соответствующее сообщение разместил глава региона Сергей Аксенов в Telegram-канале.
"Враг предпринял очередную ночную атаку на Республику Крым. К сожалению, есть жертвы: погибли трое мирных граждан, два человека получили ранения", - указал он.
Аксенов выразил соболезнования родным и близким погибших и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим. "Органами власти будет оказана необходимая помощь, без поддержки никого не оставим", - заверил он.
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