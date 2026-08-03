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Политика

Премьер Грузии считает Саакашвили человеком без здравого смысла

Премьер Грузии считает Саакашвили человеком без здравого смысла Премьер Грузии считает Саакашвили человеком без здравого смысла

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили является человеком без здравого смысла, оценку действиям которого должны давать не политики, а совсем другие специалисты. Такое мнение выразил премьер-министр республики Ираклий Кобахидзе при общении с журналистами.

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили является человеком без здравого смысла, оценку действиям которого должны давать не политики, а совсем другие специалисты. Такое мнение выразил премьер-министр республики Ираклий Кобахидзе при общении с журналистами.

"Саакашвили - это явление, которое должны оценивать не политики, а специалисты из другой отрасли. Этот человек уже совершенно оторван от всего, что связано со здравым смыслом. В принципе, он был таким еще тогда, когда занима президентский пост в течение девяти лет. Таким он был, когда перешел в оппозицию, а сегодня он еще в более тяжелом состоянии. Это одна из тех оценок, которые я могу дать", - отметил он.

Саакашвили выехал из Грузии в 2013 году, после чего в стране против него возбудили четыре уголовных дела, по двум из которых заочно приговорили к 3 и 6 годам заключения. В октябре 2021 года он тайно вернулся на родину, но был задержан, после чего ему предъявили новое обвинение - в незаконном пересечении границы. 

12 марта 2025 года Саакашвили получил 9 лет лишения свободы за растрату бюджетных средств, а 17 марта - 4 года и 6 месяцев за незаконное пересечение границы. Совокупный срок наказания составил 12 лет и 6 месяцев, он истекает в 2034 году. Кроме того, в ноябре прошлого года Генпрокуратура Грузии заявила о возбуждении нового дела против Саакашвили - за саботаж и призывы к свержению власти.

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