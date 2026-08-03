Telegraph: Британия опасается выхода Франции из \

Великобритания испытывает тревогу в отношении возможного выхода Франции из "коалиции желающих" в случае победы на выборах президента в 2027 году лидера парламентской фракции "Национальное объединение" Марин Ле Пен или основателя левой партии "Неподчинившаяся Франция" Жан-Люка Меланшона. Об этом со ссылкой на источники пишет газета The Daily Telegraph .

Великобритания испытывает тревогу в отношении возможного выхода Франции из "коалиции желающих" в случае победы на выборах президента в 2027 году лидера парламентской фракции "Национальное объединение" Марин Ле Пен или основателя левой партии "Неподчинившаяся Франция" Жан-Люка Меланшона. Об этом со ссылкой на источники пишет газета The Daily Telegraph.

Отмечается, что Ле Пен и Меланшон не поддерживают милитаристский и антироссийский курс нынешнего президента Франции Эмманюэля Макрона, что вызывает беспокойство в Лондоне. По данным издания, британские власти опасаются, что фигура нового французского лидера может поставить под сомнение будущее "коалиции желающих" и обмен разведывательной информацией между странами.

В материале указывается, что в связи с этим в дипломатических кругах государств НАТО начались дискуссии о том, кто мог бы занять место Франции в качестве одной из ведущих держав, финансирующих Украину. Наиболее очевидным вариантом считается Германия, при этом непростая внутриполитическая ситуация может помешать канцлеру ФРГ Фридриху Мерцу еще глубже втянуть Берлин в конфликт на Украине.

"Коалиция желающих" - неформальное объединение более чем 30 государств, в большинстве европейских, для оказания помощи Украине. Она была образована весной 2025 года.

Первый тур президентских выборов во Франции намечен на 18 апреля 2027 года. Эмманюэль Макрон по истечении своего второго президентского срока не сможет баллотироваться из-за ограничений, отраженных в конституции.