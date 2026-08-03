Две трети японцев выступают за сохранение безъядерного статуса страны

Андрей Ильяшенко, международный обозреватель

Две трети японцев поддерживают сохранение трех неядерных принципов страны - не производить ядерное оружие, не обладать им и не допускать его на своей территории. Об этом свидетельствуют данные опроса, опубликованного в воскресенье столичной газетой «Токио симбун».

Опрос также показал, что 77% респондентов считают, что Япония не должна участвовать в программе совместного использования ядерного оружия, в рамках которой США, как полагают военные специалисты, могут разместить в Японии ядерное оружие для совместных операций.

Опрос проведен на фоне заявлений министра иностранных дел Японии Синдзиро Коидзуми о необходимости проведения общенациональной дискуссии по поводу возможности корректировки неядерных принципов. Обязательства на этот счет были приняты в 1971 году в формате резолюции парламента и являлись ядром пацифистской внешней политики, проводимой до последнего времени правительством Японии.

86 % респондентов считают Японию мирной страной. Из них 31 % заявили, что укрепление мирной дипломатии необходимо для того, чтобы Япония оставалась страной, не ведущей войн. Очевидно, что эти настроения базируются на послевоенной японской идентичности, краеугольным камнем которой являлся отказ от ведения войны как средства решения международных конфликтов, что подразумевало помимо отказа от ядерного статуса существенные ограничения в сфере обороны, отношений с союзниками в военной сфере, военно-технического сотрудничества и других аспектов обеспечения безопасности страны, фактически закрепленных в конституции страны, законах, резолюциях парламента, а также решениях кабинета министров.

В связи с этим энергичный курс нынешнего правительства Японии, направленный на пересмотр послевоенных ограничений в сфере безопасности – а это кратный рост военных расходов, закупки ударных вооружений, использования ВС для операций за пределами национальной территории, ослабление режима экспорта вооружений, реформа разведывательной деятельности и т.д. – вызывает определенное неприятие в экспертном сообществе, СМИ и общественном мнении.

Особое раздражение связано с идеями частичного отказа от «трех неядерных принципов», предполагающее официальное согласие на ввоз на территорию страны американского ядерного оружия, хотя скорее подобный шаг может быть направлен на узаконивание многолетней неформальной практики ввоза, поскольку в Японии на постоянной основе базируются авианосцы, подводные лодки, а также авиация, являющиеся носителями ядерного оружия.

Тем не менее, чувствительное даже к мелким прецедентам японское общественное мнение, видимо, рассматривает начало дискуссии о пересмотре неядерных принципов и переходе к формату «два с половиной принципа» как первый шаг на пути к статусу Японии как ядерной державы, что предполагает и увеличения ядерной угрозы извне. Для японцев, которые знают не понаслышке, что такое стать жертвой ядерного удара, такой поворот событий представляется абсолютно недопустимым. Однако это вполне возможно, коль скоро премьер-министр Синдзо Абэ еще в прошлом десятилетии заявил необходимости добиваться участия Японии в программах совместного с США применения ядерного оружия по примеру ФРГ, что предполагает в частности участие в американских авиационных атаках с применением ядерного оружия.

Премьер-министр Японии Санаэ Такаити до своего избрания на пост главы правительства также призывала к пересмотру «неядерных принципов». А высокопоставленный чиновник из ее кабинета на условиях анонимности в конце прошлого года уже вбросил в СМИ заявление о том, что, не имея ядерного оружия, Токио в нынешних внешних условиях может оказаться совершенно беспомощным.

Правда, поддержка вступления Японии в Договор о запрещении ядерного оружия составила 55 %, что на 5 % меньше, чем годом ранее. Против вступления Японии в договор высказались 42 % опрошенных, из которых 56 % заявили, что это не приведет к глобальному запрету ядерного оружия. В общей сложности 63 % опрошенных заявили, что существует высокая или умеренная вероятность применения ядерного оружия в войне в течение следующих 10 лет, что на 9 процентных пунктов меньше, чем в 2024 году.

При этом 33 % заявили, что существует высокая или умеренная вероятность того, что Япония вступит в войну, что на 2 процентных пункта меньше, чем годом ранее.

90 % опрошенных ответили, что выступают против военных действий США против Ирана и Венесуэлы. Из них 44 % заявили, что японское правительство должно было выразить обеспокоенность в связи с атакой США на Иран, а 34 % сочли, что его реакция — ни поддержка, ни критика атаки — была адекватной.