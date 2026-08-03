Тераватты для диктатуры ИИ

Александр Пасечник, руководитель аналитического управления Фонда национальной энергетической безопасности; эксперт Финансового университета при Правительстве РФ

Человечество стоит на пороге энергетического сдвига, масштаб которого пока не осознан ни рынками, ни политиками. 14 июля председатель совета директоров и генеральный директор холдинга SoftBank Group Corp Масаёси Сон озвучил цифры, которые заставляют пересмотреть все прежние прогнозы о будущем глобальной энергетики. По его оценке, к 2040 году центрам обработки данных (ЦОД), обслуживающим искусственный интеллект, потребуется 3 тераватта (ТВт) электроэнергии — примерно в 1,8 раза больше, чем потребляет весь мир сегодня. Для сравнения: это эквивалентно добавлению ещё одной планетарной энергосистемы к уже существующей, причём всего за полтора десятилетия.

Масаёси Сон Сон не просто футуролог-визионер. За его словами стоит вес крупнейшего в мире венчурного фонда Vision Fund с капиталом около $100 млрд, ориентированного на технологические инвестиции. И когда персона, управляющая такими деньгами, говорит о фундаментальных сдвигах, рынку имеет смысл прислушаться.

Цифра в 3 тераватта для ЦОДов требует пояснения. По данным Международного энергетического агентства (МЭА) на конец 2024 года, вся мировая установленная мощность электростанций составляет порядка 8,5 ТВт (с учётом всех видов генерации: ископаемое топливо — около 4,5 ТВт, возобновляемые источники — примерно 3,5 ТВт, из которых гидроэнергетика — порядка 1,4 ТВт, солнечная и ветровая генерация — оставшаяся часть, атом — около 0,4 ТВт). Таким образом, если прогноз Сона сбудется, одна лишь отрасль дата-центров начнёт потреблять объём, сопоставимый со всей нынешней глобальной возобновляемой генерацией. А если добавить сюда промышленность, транспорт и домохозяйства, становится очевидно: «зелёного» перехода в его нынешнем виде просто не хватит.

Сон прогнозирует, что по мере того, как ИИ станет доминирующим фактором экономического развития, миру потребуется ежегодно добавлять около 1 ТВт новой мощности. Это темпы, которых человечество не знало никогда. Для сравнения: за весь 2024 год глобальный прирост установленной мощности всех типов генерации составил около 700 гигаватт — менее тераватта. А речь идёт о том, чтобы каждый год прибавлять по целому тераватту специально под ИИ-нагрузку.

Энергетический прогноз главы SoftBank Group — лишь часть гораздо более масштабного видения. По его словам, к 2040 году будет создан 1 млрд человекоподобных роботов, оснащённых ИИ, что приведёт к «фундаментальным» изменениям в сфере труда. Параллельно будут функционировать 100 трлн ИИ-агентов — автономных программных сущностей, способных воспроизводить себя и порождать новых агентов без участия человека. «Эпоха, когда человек считался высшей формой жизни, закончится», — заявил Сон на корпоративной конференции SoftBank, подчеркнув, что людям придётся эволюционировать вместе с ИИ, а не отвергать его.

Экономическая проекция этих слов выглядит так: к 2040 году на отрасли, связанные с ИИ, будет приходиться около 20% мирового ВВП, или примерно $43 трлн в нынешних ценах. Инфраструктура искусственного интеллекта, по оценке Сона, потребует ежегодных инвестиций в размере $5 трлн. Это сопоставимо с ВВП Японии, и эти средства будут пущены не только на чипы и серверы, но и на энергетическое обеспечение всей «махины».

Прогноз SoftBank ставит ребром вопрос, который пока находится на периферии общественной дискуссии: на чём будет работать ИИ-экономика? Возобновляемые источники при всех их достоинствах не могут обеспечить базовую нагрузку для дата-центров, которые функционируют круглосуточно и не зависят от погоды. Солнечные панели не «светят» ночью, ветряки замолкают в штиль, а парки накопителей энергии пока слишком дороги и их мощности неспособны покрыть разрыв в масштабах, о которых говорит Сон.

Отсюда вытекает неизбежный, хотя и неудобный для климатической повестки вывод: фундаментом энергоснабжения ИИ-инфраструктуры станут газ и атом. Газовая генерация обеспечивает маневренность и относительно низкий углеродный след по сравнению с углём, а атом — стабильную и практически неограниченную по времени базовую нагрузку. Не случайно технологические гиганты, от Microsoft до Google, уже заключают прямые контракты с операторами АЭС и инвестируют в малые модульные реакторы.

В этом контексте нынешний ближневосточный кризис, перекрывающий Ормузский пролив и угрожающий Красному морю, приобретает дополнительное измерение. Он не просто создаёт сиюминутный дефицит и подстёгивает цены. Он обнажает структурную уязвимость глобальной энергетической логистики — и одновременно подчёркивает ценность тех поставщиков, чьи маршруты не зависят от конфликтов в Персидском заливе. В этом разрезе российский трубопроводный газ и отечественные передовые атомные технологии — по сути, глобальный форпост, — ключевой элемент будущего энергобаланса.

Таким образом, прогноз Масаёси Сона — это не просто футурологическая спекуляция, а рациональный взгляд на то, куда движется мир. Искусственный интеллект станет главным драйвером энергопотребления XXI века. И те страны и компании, которые уже сегодня делают ставку на надёжную газовую и атомную генерацию, через пятнадцать лет окажутся не в роли догоняющих, а в роли хозяев положения. Россия, обладающая крупнейшими запасами газа и высокими компетенциями в атомной энергетике, имеет все шансы стать одним из главных бенефициаров этого тектонического сдвига.