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Экономика

Российский рынок акций растет на открытии торгов

Российский рынок акций растет на открытии торгов Российский рынок акций растет на открытии торгов

Российский рынок акций демонстрирует рост на открытии основной торговой сессии 3 августа, свидетельствуют данные Московской биржи. Курс юаня растет.

Российский рынок акций демонстрирует рост на открытии основной торговой сессии 3 августа, свидетельствуют данные Московской биржи. Курс юаня растет.

По состоянию на 10:00 мск, индексы Мосбиржи и РТС на открытии основной торговой сессии поднимались на 0,74% и торговались на уровне 2 242,76 и 889,11 пункта соответственно. Курс юаня к рублю в начале Мосбиржи рос на 3,8 копейки по сравнению с уровнем закрытия предыдущей сессии и находился на отметке в 11,77 рубля.

К 10:15 мск индекс Мосбиржи ускорил рост до 2 250,88 пункта (+1,1%), индекс РТС составлял 892,23 пункта (+1,1%). Вместе с тем курс китайской валюты достигал уровня 11,802 руб. (+6,95 коп.).

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Теги:
#рост
#торги
#россия
#рынок акций
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