Российский рынок акций демонстрирует рост на открытии основной торговой сессии 3 августа, свидетельствуют данные Московской биржи. Курс юаня растет.
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Экономика
Российский рынок акций растет на открытии торгов
3 августа 2026 / 11:59
© Валерий Шарифулин/ ТАСС
Российский рынок акций демонстрирует рост на открытии основной торговой сессии 3 августа, свидетельствуют данные Московской биржи. Курс юаня растет.
По состоянию на 10:00 мск, индексы Мосбиржи и РТС на открытии основной торговой сессии поднимались на 0,74% и торговались на уровне 2 242,76 и 889,11 пункта соответственно. Курс юаня к рублю в начале Мосбиржи рос на 3,8 копейки по сравнению с уровнем закрытия предыдущей сессии и находился на отметке в 11,77 рубля.
К 10:15 мск индекс Мосбиржи ускорил рост до 2 250,88 пункта (+1,1%), индекс РТС составлял 892,23 пункта (+1,1%). Вместе с тем курс китайской валюты достигал уровня 11,802 руб. (+6,95 коп.).
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