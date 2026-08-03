Иранский кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Москва
3 августа 2026 / 15:53
КОТИРОВКИ
USD
03/08
79.4637
EUR
03/08
91.1925
Новости часа
Рейтинг Трампа достиг минимума El Pais: ЕС все труднее находить новые цели для санкций против РФ
Москва
3 августа 2026 / 15:53
Котировки
USD
03/08
currency
79.4637
0.0000
EUR
03/08
currency
91.1925
0.0000
Рейтинг Трампа достиг минимума
Рейтинг Трампа достиг минимума
3 августа 2026 / 14:19
Telegraph: Британия опасается выхода Франции из \
Telegraph: Британия опасается выхода Франции из "коалиции желающих"
3 августа 2026 / 11:40
Иран опроверг заявление Трампа о переговорах с США
Иран опроверг заявление Трампа о переговорах с США
3 августа 2026 / 10:42
Мы сделаем все
для победы России
Владимир Путин
Все интервью
/ Россия / Экономика / Культурная среда / Политика и религия
Экономика

Мишустин обратил внимание на большой интерес туристов к Алтаю

Мишустин обратил внимание на большой интерес туристов к Алтаю Мишустин обратил внимание на большой интерес туристов к Алтаю

Алтай пользуется большой популярностью у туристов, его природные красоты не оставляют равнодушными всех, кто посещает в регион. На это обратил внимание председатель правительства РФ Михаил Мишустин при общении с главой Республики Алтай Андреем Турчаком.

Алтай пользуется большой популярностью у туристов, его природные красоты не оставляют равнодушными всех, кто посещает в регион. На это обратил внимание председатель правительства РФ Михаил Мишустин при общении с главой Республики Алтай Андреем Турчаком.

"Алтай неизменно притягивает очень большое количество и туристов, и людей, которые просто приезжают сюда даже по работе. Не могут не любоваться этими прекрасными местами", - отметил премьер и попросил собеседника рассказать, как развивается Горный Алтай.

"Мы завтра как раз планируем работать на конференции, связанной в том числе с вопросами туризма. Можем подробно обсудить все эти вопросы и то, какие еще необходимы меры, в том числе и от федерального правительства, для того чтобы придать импульс социально-экономическому развитию Республики Алтай", - указал Мишустин, выслушав руководителя региона.

  • new_top
Теги:
#туристы
#интерес
#алтай
#мишустин
Также по теме:
31.07.2026 17:28
Россияне заняли первое место по посещению Турции
31.07.2026 15:16
На открытие сезона в Анапе получили разрешение 100 пляжей
31.07.2026 10:39
Онищенко выступил против идеи введения выходного дня 1 сентября
30.07.2026 12:15
Папа Римский считает себя прежде всего понтификом, а уже потом американцем
29.07.2026 16:14
Актер Том Чэдбон умер в возрасте 80 лет
28.07.2026 15:14
Патриарх Кирилл направил Путину поздравление с Днем Крещения Руси
28.07.2026 13:32
Епископ УПЦ Гедеон заявил, что в Киеве не будут отмечать день Крещения Руси
27.07.2026 17:45
"Одиссея" Кристофера Нолана стала лидером кинопроката в СНГ на выходных
24.07.2026 17:59
Премия мира Толстого присуждена президенту Вьетнама
24.07.2026 15:58
Delfi: в Латвии запретили восемь композиций Раймонда Паулса
Рейтинг Трампа достиг минимума
Рейтинг Трампа достиг минимума
Telegraph: Британия опасается выхода Франции из \
Telegraph: Британия опасается выхода Франции из "коалиции желающих"
Иран опроверг заявление Трампа о переговорах с США
Иран опроверг заявление Трампа о переговорах с США
Мы сделаем все
для победы России
Владимир Путин
Все интервью
13:59
El Pais: ЕС все труднее находить новые цели для санкций против РФ
13:45
LSM: Латвия с начала года передала Украине более 180 конфискованных автомобилей
13:30
МИД Таиланда признал ущерб имиджу страны из-за убийства россиян в Паттайе
13:16
Российские ВС взяли под контроль Белый Колодезь и Устиновку в Харьковской области
12:59
Дегтярев: участие россиян в ОИ-2028 станет событием исторического значения
12:45
Рейтинг одобрения работы президента Республики Корея опустился до минимума
12:30
Трамп определился с наказанием для Канады за смог от лесных пожаров
12:16
Мишустин обратил внимание на большой интерес туристов к Алтаю
11:59
Российский рынок акций растет на открытии торгов
11:18
Премьер Грузии считает Саакашвили человеком без здравого смысла
Все новости
Актуально
Иранский кризис
Переговоры по Украине
Трамп 2.0
СВО