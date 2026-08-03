Мишустин обратил внимание на большой интерес туристов к Алтаю

Алтай пользуется большой популярностью у туристов, его природные красоты не оставляют равнодушными всех, кто посещает в регион. На это обратил внимание председатель правительства РФ Михаил Мишустин при общении с главой Республики Алтай Андреем Турчаком.

Алтай пользуется большой популярностью у туристов, его природные красоты не оставляют равнодушными всех, кто посещает в регион. На это обратил внимание председатель правительства РФ Михаил Мишустин при общении с главой Республики Алтай Андреем Турчаком.

"Алтай неизменно притягивает очень большое количество и туристов, и людей, которые просто приезжают сюда даже по работе. Не могут не любоваться этими прекрасными местами", - отметил премьер и попросил собеседника рассказать, как развивается Горный Алтай.

"Мы завтра как раз планируем работать на конференции, связанной в том числе с вопросами туризма. Можем подробно обсудить все эти вопросы и то, какие еще необходимы меры, в том числе и от федерального правительства, для того чтобы придать импульс социально-экономическому развитию Республики Алтай", - указал Мишустин, выслушав руководителя региона.