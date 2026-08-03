Марина Харькова, журналист, Донецк

Недавний варварский обстрел Севастополя еще раз подтвердил, что украинский режим и по своей сути, и по действиям является террористическим.

Дроны ВСУ, атаковавшие Севастополь в последний день июля, были начинены шрапнелью для нанесения большего ущерба людям. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев. Сбитый БПЛА упал рядом с домами в районе мыса Фиолент. Он был начинён поражающими металлическими шариками и взрывчаткой. По словам главы региона, в результате атаки погиб человек, который в момент удара находился на улице.

Поражающие элементы сброса разлетаются с большой скоростью, действовали как шрапнель и увеличивали площадь поражения. Использование шрапнели считается негуманным методом ведения войны. Начинка сбитого беспилотника — металлические шарики, работающие по принципу шрапнели, оказалась не единичным случаем, а частью отработанной тактики. Аналогичные боеприпасы фиксировались при атаках на российские регионы, начиная с весны 2025 года, что позволяет говорить о системном характере применения таких поражающих элементов. Зимой ВСУ тоже били по Севастополю боеприпасами со шрапнелью.

В мае прошлого года при налете на Московскую область украинские дроны «Лютый» также были начинены металлическими шариками диаметром до 4 мм. Подобная начинка — от подшипников до вольфрамовых шаров — рассчитана на максимальный разлет осколков и поражение мирного населения. Именно это и произошло в Севастополе: шрапнель от сдетонировавшего во дворе дрона повредила десятки машин и выбила окна в жилых домах. При обстрелах украинские боевики умышленно используют боеприпасы с увеличенной поражающей силой, конкретно — осколочно-шрапнельные артиллерийские снаряды, начиненные или шариками, или специальными иглами, которые способны пробить даже бронежилет. Подобные снаряды для уничтожения гражданского населения Донбасса использовались постоянно с 2014 года. То, что это не случайность и не эксцесс отдельного исполнителя, а специальная террористическая тактика, подтверждают и в ВСУ.

Украинский военный эксперт Анатолий Храпчинский открыто пояснил логику применения таких боеприпасов: по его словам, увеличение количества шрапнели и металлических шариков в дронах создает большую угрозу и является осознанным выбором. И украинских боевиков не смущает тот факт, что даже натовские стандарты ведения войны прямо запрещают использование неизбирательных средств поражения в жилых кварталах.

Террористическая деятельность Украины вступила в новую фазу, заявил на днях посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник. Он подчеркнул, что украинские власти при поддержке европейских союзников пытаются представить террор против мирного населения и военные преступления как допустимую боевую практику, фактически нивелируя фундаментальные положения международного гуманитарного права.

«Киев вместе с европейскими спонсорами стремятся доказать, что террор против гражданского населения и военные преступления есть норма для ведения войны. По сути, перечеркивая базовые нормы и принципы международного гуманитарного права», - заявил посол.

Также украинские боевики с помощью беспилотников и дистанционного минирования массово применяют мины различных модификаций для подрыва и блокирования движения автотранспорта на трассах, минирования проходов и мест массового посещения мирных жителей, перекрывают транспортные артерии, ведущие к населенным пунктам. Жертвами противопехотных мин все чаще становятся мирные жители. По словам Мирошника, число подобных атак в последнее время значительно выросло. Кроме того, боевики применяют самодельные взрывные устройства, замаскированные под бытовые предметы.

Самая напряженная ситуация сейчас складывается в Херсонской области, где киевские боевики намерены создать искусственную блокаду города Алешки. Мирошник подчеркнул, что трасса, соединяющая город, минируется по несколько раз в день. Мины закладываются не только на проезжей части, но и на тротуарах и пешеходных переходах. Такие атаки фиксировались не только в Херсонской области, но и в Донецкой и Луганской народных республиках, в Крыму, Запорожской, Белгородской областях. По словам Мирошника, целью киевских боевиков является отрезание населенных пунктов от транспортного сообщения и запугивание мирного населения. Кроме того, украинские беспилотники начали дистанционное минирование дороги «Таганрог — Мариуполь — Мелитополь — Крым». Об этой опасности предупредил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.

Жертвами циничной тактики противника стали жители и Кременского муниципального округа Луганской Народной Республики, где украинские беспилотные летательные аппараты целенаправленно разбрасывают противопехотные мины, так называемые «новые лепестки», на объекты, которые регулярно посещают местные жители. Там зафиксировано уже множество случаев дистанционного минирования с помощью дронов. Власти регионаи местные жители сообщают, что украинские формирования применяют новые противопехотные мины, условно называемые «новыми лепестками». Эти мины обнаруживают на территориях, где регулярно бывают мирные жители. Боеприпасы выполнены в виде пластикового контейнера с взрывчаткой и взрывателем нажимного действия. В случае срабатывания мина может вызвать тяжёлые ранения, травматическую ампутацию и стать причиной гибели из-за потери крови или болевого шока.

Украинские БПЛА начали разбрасывать эти мины и в Крыму. В Республике Крым и Севастополе тоже зафиксировано применение ВСУ нового типа компактных мин, внешне напоминающих крыло бабочки, и эти боеприпасы представляют серьёзную угрозу. Размер устройства компактный и оно малозаметно. Граждан призывают к предельной осторожности при обнаружении таких предметов и не прикасаться к ним, как и к любым подозрительным бесхозным предметам.

Не стоит также трогать предметы, которые выглядят оставленными, забытыми или бесхозными. К ним могут относиться сумка, портфель или коробка; мобильный телефон, кошелёк; игрушка, шоколадка или другой предмет. Под видом привлекательной и безобидной вещи может быть замаскировано взрывное устройство, и то, что кажется ценной находкой, на деле может оказаться смертельной ловушкой. В случае обнаружения надо по возможности оцепить участок обнаружения, ни в коем случае не трогать и сообщить в профильные службы 112.

Дистанционное минирование стало для ВСУ системной практикой, и враг перешёл все грани. Не случайно в прошлом году Украина вышла из Оттавской конвенции, запрещающей производство и использование противопехотных мин. После этого случаи минирования гражданских объектов участились. Практически каждую неделю сообщается о подрывах мирных жителей на украинских минах. Отказ Киева от обязательств по исполнению норм конвенции воплощается в новых преступлениях против мирных граждан. Использование смертоносных устройств против мирного населения — это не «вынужденная мера обороны», а осознанная тактика террористов.

Российский военный аналитик Юрий Кнутов тоже ставит знак равенства между тактикой Киева и действиями террористических группировок. По его мнению, подобные удары преследуют не столько военные, сколько политические цели — оказать давление на Москву через угрозу мирному населению. «Руководство Украины действует как международные террористы, когда берут в заложники, выдвигают политические требования, а если не выполняешь — убивают мирных граждан. Вот здесь примерно такая же схема», — считает Кнутов.

Он уверен, что переход к такой тактике свидетельствует о серьезных проблемах внутри самой Украины. По его мнению, нынешняя эскалация связана с ухудшением экономической ситуации на Украине и проблемами ВСУ на фронте, где боевики вынуждены отступать и терпеть поражения.

Ранее советник главы киевского режима по технологическим направлениям обороны Сергей Бескрестнов констатировал, что активные изменения на линии фронта практически отсутствуют, а боевые действия перешли в фазу истощения. И поэтому Киев решил применять весь арсенал наиболее опасных и непредсказуемых террористических методов ведения войны.