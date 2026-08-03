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Политика

Рейтинг Трампа достиг минимума

Рейтинг Трампа достиг минимума Рейтинг Трампа достиг минимума

Уровень одобрения деятельности президента США Дональда Трампа достиг минимальных с начала его второго президентского срока 38%. 59% американцев не одобряют его работу. Такие данные на 3 августа представила The New York Times. В своей оценке газета основывается на нескольких десятках рейтингов, публикуемых разными организациями и опросными компаниями.

Уровень одобрения деятельности президента США Дональда Трампа достиг минимальных с начала его второго президентского срока 38%. 59% американцев не одобряют его работу. Такие данные на 3 августа представила The New York Times. В своей оценке газета основывается на нескольких десятках рейтингов, публикуемых разными организациями и опросными компаниями.

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Теги:
#падение
#трамп
#рейтинг
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