Рейтинг Трампа достиг минимума

Уровень одобрения деятельности президента США Дональда Трампа достиг минимальных с начала его второго президентского срока 38%. 59% американцев не одобряют его работу. Такие данные на 3 августа представила The New York Times. В своей оценке газета основывается на нескольких десятках рейтингов, публикуемых разными организациями и опросными компаниями.