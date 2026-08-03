Уровень одобрения деятельности президента США Дональда Трампа достиг минимальных с начала его второго президентского срока 38%. 59% американцев не одобряют его работу. Такие данные на 3 августа представила The New York Times. В своей оценке газета основывается на нескольких десятках рейтингов, публикуемых разными организациями и опросными компаниями.
Рейтинг Трампа достиг минимума
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Политика
Рейтинг Трампа достиг минимума
3 августа 2026 / 14:19
Уровень одобрения деятельности президента США Дональда Трампа достиг минимальных с начала его второго президентского срока 38%. 59% американцев не одобряют его работу. Такие данные на 3 августа представила The New York Times. В своей оценке газета основывается на нескольких десятках рейтингов, публикуемых разными организациями и опросными компаниями.
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