Трамп определился с наказанием для Канады за смог от лесных пожаров

Президент США Дональд Трамп 2 августа при общении с журналистами на борту своего самолета сообщил, что выбрал наказание для Канады за смог от лесных пожаров. Соответствующую видеозапись разместил Белый дом на своем YouTube-канале.

Президент США Дональд Трамп 2 августа при общении с журналистами на борту своего самолета сообщил, что выбрал наказание для Канады за смог от лесных пожаров. Соответствующую видеозапись разместил Белый дом на своем YouTube-канале.

"Да. Скоро обо всем станет известно", - отметил он.

В настоящее время на территории Канады действуют 130 лесных пожаров. Площадь самого крупного из них составляет более 73,2 тыс. га.