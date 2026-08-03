Президент США Дональд Трамп 2 августа при общении с журналистами на борту своего самолета сообщил, что выбрал наказание для Канады за смог от лесных пожаров. Соответствующую видеозапись разместил Белый дом на своем YouTube-канале.
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Политика
Трамп определился с наказанием для Канады за смог от лесных пожаров
3 августа 2026 / 12:30
© AP Photo/ Evan Vucci/ТАСС
Президент США Дональд Трамп 2 августа при общении с журналистами на борту своего самолета сообщил, что выбрал наказание для Канады за смог от лесных пожаров. Соответствующую видеозапись разместил Белый дом на своем YouTube-канале.
"Да. Скоро обо всем станет известно", - отметил он.
В настоящее время на территории Канады действуют 130 лесных пожаров. Площадь самого крупного из них составляет более 73,2 тыс. га.
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