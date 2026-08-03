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Политика

Трамп определился с наказанием для Канады за смог от лесных пожаров

Трамп определился с наказанием для Канады за смог от лесных пожаров Трамп определился с наказанием для Канады за смог от лесных пожаров

Президент США Дональд Трамп 2 августа при общении с журналистами на борту своего самолета сообщил, что выбрал наказание для Канады за смог от лесных пожаров. Соответствующую видеозапись разместил Белый дом на своем YouTube-канале.

Президент США Дональд Трамп 2 августа при общении с журналистами на борту своего самолета сообщил, что выбрал наказание для Канады за смог от лесных пожаров. Соответствующую видеозапись разместил Белый дом на своем YouTube-канале.

"Да. Скоро обо всем станет известно", - отметил он.

В настоящее время на территории Канады действуют 130 лесных пожаров. Площадь самого крупного из них составляет более 73,2 тыс. га.

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Теги:
#трамп
#наказание
#лесные пожары
#канада
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