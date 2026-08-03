Уровень одобрения работы президента Республики Корея Ли Чжэ Мёна составил 45,9%, опустившись до минимума с момента инаугурации в июне прошлого года. Об этом свидетельствуют данные исследования социологического бюро Realmeter.
Рейтинг одобрения работы президента Республики Корея опустился до минимума
Уровень одобрения работы президента Республики Корея Ли Чжэ Мёна составил 45,9%, опустившись до минимума с момента инаугурации в июне прошлого года. Об этом свидетельствуют данные исследования социологического бюро Realmeter.
"Положительная оценка опускается три недели подряд, достигнув новых минимальных значений. Вместе с тем негативная оценка впервые составила более 50%. Впервые с момента инаугурации отрицательная оценка превышает положительную на значения (4,6%), превышающие погрешность, которая составляет 2 процентных пункта", - следует из материалов исследования.
Негативная оценка составила 50,5%, это на 1 процентный пункт больше, чем неделей ранее. Доля положительно оценивших работу Ли Чжэ Мёна уменьшилась на 0,4% по сравнению с прошлой неделей. Воздержались от ответа 3,5% опрошенных.
Опрос проводился в период с 27 по 31 июля среди 2 508 респондентов старше 18 лет по всей стране.
Конституция Республики Корея предполагает один пятилетний срок для главы государства. В последние годы обсуждается реформа, которая позволила бы избираться на два срока по 4 года.