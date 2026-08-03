Рейтинг одобрения работы президента Республики Корея опустился до минимума

Уровень одобрения работы президента Республики Корея Ли Чжэ Мёна составил 45,9%, опустившись до минимума с момента инаугурации в июне прошлого года. Об этом свидетельствуют данные исследования социологического бюро Realmeter.

Уровень одобрения работы президента Республики Корея Ли Чжэ Мёна составил 45,9%, опустившись до минимума с момента инаугурации в июне прошлого года. Об этом свидетельствуют данные исследования социологического бюро Realmeter.

"Положительная оценка опускается три недели подряд, достигнув новых минимальных значений. Вместе с тем негативная оценка впервые составила более 50%. Впервые с момента инаугурации отрицательная оценка превышает положительную на значения (4,6%), превышающие погрешность, которая составляет 2 процентных пункта", - следует из материалов исследования.

Негативная оценка составила 50,5%, это на 1 процентный пункт больше, чем неделей ранее. Доля положительно оценивших работу Ли Чжэ Мёна уменьшилась на 0,4% по сравнению с прошлой неделей. Воздержались от ответа 3,5% опрошенных.

Опрос проводился в период с 27 по 31 июля среди 2 508 респондентов старше 18 лет по всей стране.

Конституция Республики Корея предполагает один пятилетний срок для главы государства. В последние годы обсуждается реформа, которая позволила бы избираться на два срока по 4 года.