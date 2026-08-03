Иранский кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Москва
3 августа 2026 / 15:54
КОТИРОВКИ
USD
03/08
79.4637
EUR
03/08
91.1925
Новости часа
Рейтинг Трампа достиг минимума El Pais: ЕС все труднее находить новые цели для санкций против РФ
Москва
3 августа 2026 / 15:54
Котировки
USD
03/08
currency
79.4637
0.0000
EUR
03/08
currency
91.1925
0.0000
Рейтинг Трампа достиг минимума
Рейтинг Трампа достиг минимума
3 августа 2026 / 14:19
Telegraph: Британия опасается выхода Франции из \
Telegraph: Британия опасается выхода Франции из "коалиции желающих"
3 августа 2026 / 11:40
Иран опроверг заявление Трампа о переговорах с США
Иран опроверг заявление Трампа о переговорах с США
3 августа 2026 / 10:42
Мы сделаем все
для победы России
Владимир Путин
Все интервью
/ Дальнее зарубежье / Политика / Многополярный мир / Политика и религия
Политика

Рейтинг одобрения работы президента Республики Корея опустился до минимума

Рейтинг одобрения работы президента Республики Корея опустился до минимума Рейтинг одобрения работы президента Республики Корея опустился до минимума

Уровень одобрения работы президента Республики Корея Ли Чжэ Мёна составил 45,9%, опустившись до минимума с момента инаугурации в июне прошлого года. Об этом свидетельствуют данные исследования социологического бюро Realmeter.

Уровень одобрения работы президента Республики Корея Ли Чжэ Мёна составил 45,9%, опустившись до минимума с момента инаугурации в июне прошлого года. Об этом свидетельствуют данные исследования социологического бюро Realmeter.

"Положительная оценка опускается три недели подряд, достигнув новых минимальных значений. Вместе с тем негативная оценка впервые составила более 50%. Впервые с момента инаугурации отрицательная оценка превышает положительную на значения (4,6%), превышающие погрешность, которая составляет 2 процентных пункта", - следует из материалов исследования.

Негативная оценка составила 50,5%, это на 1 процентный пункт больше, чем неделей ранее. Доля положительно оценивших работу Ли Чжэ Мёна уменьшилась на 0,4% по сравнению с прошлой неделей. Воздержались от ответа 3,5% опрошенных.

Опрос проводился в период с 27 по 31 июля среди 2 508 респондентов старше 18 лет по всей стране.

Конституция Республики Корея предполагает один пятилетний срок для главы государства. В последние годы обсуждается реформа, которая позволила бы избираться на два срока по 4 года.

  • new_top
Теги:
#рейтинг
#республика корея
#президент
#минимум
Также по теме:
03.08.2026 11:18
Премьер Грузии считает Саакашвили человеком без здравого смысла
31.07.2026 13:45
Азербайджан и Киргизия подписали Договор о союзнических отношениях
31.07.2026 11:40
Маск считает, что бюджет Испании может не справиться с наплывом мигрантов
29.07.2026 16:29
Численность населения Японии впервые за 42 года сократилась до менее чем 120 млн
27.07.2026 17:59
Премьер Японии вновь заявила, что открыта к личным переговорам с лидером КНДР
27.07.2026 16:16
Новым гендиректором ОЗХО стала Сабрина Даллафиор-Маттер
24.07.2026 19:58
Президент Бангладеш объявил об отставке
24.07.2026 16:14
Сикорский считает, что G20 должна заменить Совбез ООН в качестве гаранта мира
21.07.2026 19:31
Турции предоставили статус партнера по диалогу с АСЕАН
21.07.2026 17:29
Территория Киргизии выросла до 20 млн га
Рейтинг Трампа достиг минимума
Рейтинг Трампа достиг минимума
Telegraph: Британия опасается выхода Франции из \
Telegraph: Британия опасается выхода Франции из "коалиции желающих"
Иран опроверг заявление Трампа о переговорах с США
Иран опроверг заявление Трампа о переговорах с США
Мы сделаем все
для победы России
Владимир Путин
Все интервью
13:59
El Pais: ЕС все труднее находить новые цели для санкций против РФ
13:45
LSM: Латвия с начала года передала Украине более 180 конфискованных автомобилей
13:30
МИД Таиланда признал ущерб имиджу страны из-за убийства россиян в Паттайе
13:16
Российские ВС взяли под контроль Белый Колодезь и Устиновку в Харьковской области
12:59
Дегтярев: участие россиян в ОИ-2028 станет событием исторического значения
12:45
Рейтинг одобрения работы президента Республики Корея опустился до минимума
12:30
Трамп определился с наказанием для Канады за смог от лесных пожаров
12:16
Мишустин обратил внимание на большой интерес туристов к Алтаю
11:59
Российский рынок акций растет на открытии торгов
11:18
Премьер Грузии считает Саакашвили человеком без здравого смысла
Все новости
Актуально
Иранский кризис
Переговоры по Украине
Трамп 2.0
СВО