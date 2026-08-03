Участие России в Олимпийских играх 2028 года в Лос-Анджелесе станет историческим событием. Об этом заявил министр спорта РФ и председатель Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев в интервью журналу "Эксперт".
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Спорт
Дегтярев: участие россиян в ОИ-2028 станет событием исторического значения
3 августа 2026 / 12:59
© Софья Сандурская/ ТАСС
Участие России в Олимпийских играх 2028 года в Лос-Анджелесе станет историческим событием. Об этом заявил министр спорта РФ и председатель Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев в интервью журналу "Эксперт".
"Лос-Анджелес примет Олимпиаду в третий раз, и в двух предыдущих мы не участвовали. В 1932 году - так как Советский Союз еще не был членом олимпийского движения, а в 1984 году СССР Игры в США бойкотировал. Для России, большой спортивной державы, выступить на летних Олимпийских играх в Лос-Анджелесе - событие исторического значения", - указал он.
Летняя Олимпиада в Лос-Анджелесе пройдет с 14 по 30 июля 2028 года.
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