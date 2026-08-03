Дегтярев: участие россиян в ОИ-2028 станет событием исторического значения

Участие России в Олимпийских играх 2028 года в Лос-Анджелесе станет историческим событием. Об этом заявил министр спорта РФ и председатель Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев в интервью журналу "Эксперт" .

Участие России в Олимпийских играх 2028 года в Лос-Анджелесе станет историческим событием. Об этом заявил министр спорта РФ и председатель Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев в интервью журналу "Эксперт".

"Лос-Анджелес примет Олимпиаду в третий раз, и в двух предыдущих мы не участвовали. В 1932 году - так как Советский Союз еще не был членом олимпийского движения, а в 1984 году СССР Игры в США бойкотировал. Для России, большой спортивной державы, выступить на летних Олимпийских играх в Лос-Анджелесе - событие исторического значения", - указал он.

Летняя Олимпиада в Лос-Анджелесе пройдет с 14 по 30 июля 2028 года.