Российские ВС взяли под контроль Белый Колодезь и Устиновку в Харьковской области

Российские военнослужащие группировки "Север" установили контроль над населенными пунктами Белый Колодезь и Устиновка в Харьковской области. Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС .

Российские военнослужащие группировки "Север" установили контроль над населенными пунктами Белый Колодезь и Устиновка в Харьковской области. Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.

"Подразделения группировки войск "Север" в результате решительных действий установили контроль над населенными пунктами Белый Колодезь и Устиновка Харьковской области", - указали в МО РФ.