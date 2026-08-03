Российские военнослужащие группировки "Север" установили контроль над населенными пунктами Белый Колодезь и Устиновка в Харьковской области. Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.
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Безопасность
Российские ВС взяли под контроль Белый Колодезь и Устиновку в Харьковской области
3 августа 2026 / 13:16
© Александр Река/ ТАСС
Российские военнослужащие группировки "Север" установили контроль над населенными пунктами Белый Колодезь и Устиновка в Харьковской области. Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.
"Подразделения группировки войск "Север" в результате решительных действий установили контроль над населенными пунктами Белый Колодезь и Устиновка Харьковской области", - указали в МО РФ.
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