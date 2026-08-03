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МИД Таиланда признал ущерб имиджу страны из-за убийства россиян в Паттайе

МИД Таиланда признал ущерб имиджу страны из-за убийства россиян в Паттайе МИД Таиланда признал ущерб имиджу страны из-за убийства россиян в Паттайе

Таиланд признает ущерб имиджу страны как туристического направления в связи с убийством двух граждан РФ в Паттайе. Об этом заявил министр иностранных дел Таиланда Сихасак Пхуангкеткеу в ходе брифинга для СМИ, передает ТАСС.

Таиланд признает ущерб имиджу страны как туристического направления в связи с убийством двух граждан РФ в Паттайе. Об этом заявил министр иностранных дел Таиланда Сихасак Пхуангкеткеу в ходе брифинга для СМИ, передает ТАСС.

"Это было шоком для каждого тайца, особенно учитывая, что жертвами преступления стали двое молодых людей. Премьер-министр Анутхин Чанвиракун лично побывал на месте преступления и дал указание властям привлечь виновных к ответственности. Он также поручил принять дополнительные меры для обеспечения безопасности всех туристов, приезжающих в Таиланд. Таиланд - крупное туристическое направление. Когда происходит подобное преступление, это подрывает доверие туристов. И поэтому мы должны подтвердить реальными действиями, что мы полны решимости обеспечить большую безопасность и не допустить повторения подобных инцидентов", - отметил он.

Вместе с тем, по словам министра, "даже при самых лучших мерах безопасности всегда будут криминальные элементы, которые эксплуатируют уязвимых людей". "И мы, в первую очередь со стороны правительства, должны делать больше", - указал он.

В минувшую пятницу таиландские полицейские задержали подозреваемых в убийстве двух россиян - 43-летнего Тхану Кыттхонга и 39-летнего Тхонгчая Синина. В ходе следственных действий Кыттхонг признался, что убил 22-летнюю Диану Назимову и ее 17-летнего брата Романа Назимова, а тела скрыл в лесу на юге Паттайи. Преступники заявили, что убили россиян, пытаясь завладеть их мотоциклом. Связь с молодыми людьми пропала утром 26 июля, когда они уехали из дома.

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Теги:
#россияне
#удар
#убийство
#имидж
#таиланд
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