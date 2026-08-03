Иранский кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Москва
3 августа 2026 / 15:54
КОТИРОВКИ
USD
03/08
79.4637
EUR
03/08
91.1925
Новости часа
Рейтинг Трампа достиг минимума El Pais: ЕС все труднее находить новые цели для санкций против РФ
Москва
3 августа 2026 / 15:54
Котировки
USD
03/08
currency
79.4637
0.0000
EUR
03/08
currency
91.1925
0.0000
Рейтинг Трампа достиг минимума
Рейтинг Трампа достиг минимума
3 августа 2026 / 14:19
Telegraph: Британия опасается выхода Франции из \
Telegraph: Британия опасается выхода Франции из "коалиции желающих"
3 августа 2026 / 11:40
Иран опроверг заявление Трампа о переговорах с США
Иран опроверг заявление Трампа о переговорах с США
3 августа 2026 / 10:42
Мы сделаем все
для победы России
Владимир Путин
Все интервью
/ Ближнее зарубежье / Общество / Украина сегодня / Переговоры по Украине
Общество

LSM: Латвия с начала года передала Украине более 180 конфискованных автомобилей

LSM: Латвия с начала года передала Украине более 180 конфискованных автомобилей LSM: Латвия с начала года передала Украине более 180 конфискованных автомобилей

Латвия с начала текущего года на безвозмездной основе передала Украине 187 транспортных средств, конфискованных у водителей в балтийской республике за вождение в нетрезвом виде. Об этом информировал портал гостелерадио LSM, ссылаясь на Государственное агентство снабжения Латвии.

Латвия с начала текущего года на безвозмездной основе передала Украине 187 транспортных средств, конфискованных у водителей в балтийской республике за вождение в нетрезвом виде. Об этом информировал портал гостелерадио LSM, ссылаясь на Государственное агентство снабжения Латвии.

Уточняется, что среди конфискованной техники есть внедорожники, квадроциклы и микроавтобусы.

По данным портала, на следующей неделе правительство планирует обсудить вопрос о передаче Украине еще 21 автомобиля. После принятия соответствующего решения общее число переданных Киеву транспортных средств в 2026 году достигнет 208, указывается в материале.

  • new_top
Теги:
#конфискация
#латвия
#машины
#украина
#передача
Также по теме:
31.07.2026 21:29
Трамп усомнился в перспективах передачи Украине технологий производства Patriot
31.07.2026 20:15
Зеленский пожаловался на жесткую обстановку для ВСУ на фронте
31.07.2026 12:45
Трамп "не уверен", передадут ли США Киеву лицензию на боеприпасы для Patriot
30.07.2026 21:17
Туск заявил о решающих 100 днях для конфликта на Украине
30.07.2026 18:59
Захарова назвала Зеленского совершенно недоговороспособным
30.07.2026 13:15
ВС РФ атаковали во Львове завод, производящий двигатели для FP-5 "Фламинго"
29.07.2026 21:15
Туск и Зеленский обсудили сотрудничество в сфере ПВО
29.07.2026 20:29
Суточные потери ВСУ в зоне спецоперации составили около 1 330 военных
29.07.2026 18:15
Российские средства ПВО нейтрализовали 619 дронов ВСУ
29.07.2026 15:59
Opinia24: отношение к Украине ухудшилось у 36% граждан Польши
Рейтинг Трампа достиг минимума
Рейтинг Трампа достиг минимума
Telegraph: Британия опасается выхода Франции из \
Telegraph: Британия опасается выхода Франции из "коалиции желающих"
Иран опроверг заявление Трампа о переговорах с США
Иран опроверг заявление Трампа о переговорах с США
Мы сделаем все
для победы России
Владимир Путин
Все интервью
13:59
El Pais: ЕС все труднее находить новые цели для санкций против РФ
13:45
LSM: Латвия с начала года передала Украине более 180 конфискованных автомобилей
13:30
МИД Таиланда признал ущерб имиджу страны из-за убийства россиян в Паттайе
13:16
Российские ВС взяли под контроль Белый Колодезь и Устиновку в Харьковской области
12:59
Дегтярев: участие россиян в ОИ-2028 станет событием исторического значения
12:45
Рейтинг одобрения работы президента Республики Корея опустился до минимума
12:30
Трамп определился с наказанием для Канады за смог от лесных пожаров
12:16
Мишустин обратил внимание на большой интерес туристов к Алтаю
11:59
Российский рынок акций растет на открытии торгов
11:18
Премьер Грузии считает Саакашвили человеком без здравого смысла
Все новости
Актуально
Иранский кризис
Переговоры по Украине
Трамп 2.0
СВО