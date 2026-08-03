LSM: Латвия с начала года передала Украине более 180 конфискованных автомобилей

Латвия с начала текущего года на безвозмездной основе передала Украине 187 транспортных средств, конфискованных у водителей в балтийской республике за вождение в нетрезвом виде. Об этом информировал портал гостелерадио LSM, ссылаясь на Государственное агентство снабжения Латвии.

Латвия с начала текущего года на безвозмездной основе передала Украине 187 транспортных средств, конфискованных у водителей в балтийской республике за вождение в нетрезвом виде. Об этом информировал портал гостелерадио LSM, ссылаясь на Государственное агентство снабжения Латвии.

Уточняется, что среди конфискованной техники есть внедорожники, квадроциклы и микроавтобусы.

По данным портала, на следующей неделе правительство планирует обсудить вопрос о передаче Украине еще 21 автомобиля. После принятия соответствующего решения общее число переданных Киеву транспортных средств в 2026 году достигнет 208, указывается в материале.