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Политика

El Pais: ЕС все труднее находить новые цели для санкций против РФ

El Pais: ЕС все труднее находить новые цели для санкций против РФ El Pais: ЕС все труднее находить новые цели для санкций против РФ

Европейскому союзу становится все труднее находить новые объекты для санкций против России, не встречая возражений одной из стран - участниц сообщества. На это обращает внимание газета El Pais.

Европейскому союзу становится все труднее находить новые объекты для санкций против России, не встречая возражений одной из стран - участниц сообщества. На это обращает внимание газета El Pais.

Как отмечается, после 21 пакета санкций механизм, принятый странами, которые ранее выступали почти единодушно, начинает демонстрировать признаки усталости, так как список уже настолько обширный, что теперь становится все труднее находить новые цели, не столкнувшись с сопротивлением одного из членов.

По словам исследователя аналитического центра Bruegel Якоба Функа Киркегора, ЕС уже близок к тому, чтобы достичь своего "пика санкций", то есть момента, когда правительства начинают отдавать приоритет собственным экономическим интересам, а не применению новых ограничительных мер в отношении России. "Остаются, образно говоря, только очень тонкие ломтики салями", - полагает он.

Издание указывает, что 21-й пакет рестрикций послужил тому примером. Его удалось согласовать только после того, как были учтены требования ряда государств.

Ранее в "Официальном журнале" ЕС было опубликовано постановление Совета Евросоюза, в соответствии с которым объединение включило в 21-й пакет санкций против России 15 компаний из Китая и еще 11 фирм из пяти других государств. В черный список внесены три компании из Турции, три - из Киргизии, по две - из Казахстана и ОАЭ и одна - из Индии. 

Так, черный список ЕС для РФ вырос до 3,1 тыс. фигурантов, что является абсолютным рекордом в санкционной практике сообщества.

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Теги:
#ес
#цели
#россия
#санкции
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