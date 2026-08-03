Патрушев посещает Бразилию с визитом

Помощник президента России, председатель Морской коллегии Николай Патрушев прибыл с визитом в Бразилию, сообщает ТАСС .

Помощник президента России, председатель Морской коллегии Николай Патрушев прибыл с визитом в Бразилию, сообщает ТАСС.

Планируется, что в республике он проведет консультации по российско-бразильскому сотрудничеству в морской сфере.