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Политика

Патрушев посещает Бразилию с визитом

Патрушев посещает Бразилию с визитом Патрушев посещает Бразилию с визитом

Помощник президента России, председатель Морской коллегии Николай Патрушев прибыл с визитом в Бразилию, сообщает ТАСС.

Помощник президента России, председатель Морской коллегии Николай Патрушев прибыл с визитом в Бразилию, сообщает ТАСС.

Планируется, что в республике он проведет консультации по российско-бразильскому сотрудничеству в морской сфере.

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Теги:
#визит
#бразилия
#патрушев
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