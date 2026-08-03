Помощник президента России, председатель Морской коллегии Николай Патрушев прибыл с визитом в Бразилию, сообщает ТАСС.
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Политика
Патрушев посещает Бразилию с визитом
3 августа 2026 / 14:15
© Петр Ковалев/ ТАСС
Помощник президента России, председатель Морской коллегии Николай Патрушев прибыл с визитом в Бразилию, сообщает ТАСС.
Планируется, что в республике он проведет консультации по российско-бразильскому сотрудничеству в морской сфере.
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