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Банк России выпустит памятные монеты, посвященные трем редким видам животных

Банк России выпустит памятные монеты, посвященные трем редким видам животных Банк России выпустит памятные монеты, посвященные трем редким видам животных

Банк России выпустит в обращение памятные серебряные монеты "Кавказская лесная кошка", "Очковая гага", "Ушастая круглоголовка". Об этом сказано в пресс-релизе регулятора.

Банк России выпустит в обращение памятные серебряные монеты "Кавказская лесная кошка", "Очковая гага", "Ушастая круглоголовка". Об этом сказано в пресс-релизе регулятора.

Монеты номиналом 2 рубля из серии "Красная книга" изготовлены из серебра 925 пробы, имеют форму круга диаметром 33 мм. Выполнены качеством "пруф". Тираж каждой монеты - 5 тыс. единиц.

На оборотной стороне монет нанесено выполненное в рельефе и цвете изображение соответствующего животного с его названием.

"Эту серию монет, посвященных представителям флоры и фауны, которые находятся под защитой государства, Банк России начал выпускать с 1992 года. На сегодняшний день в ней 82 монеты", - следует из сообщения ЦБ.

Отмечается, что выпускаемые монеты обязательны к приему по номиналу во все виды платежей и являются законным средством наличного платежа на территории России.

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Теги:
#животные
#выпуск
#цб
#памятные монеты
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