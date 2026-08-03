Банк России выпустит в обращение памятные серебряные монеты "Кавказская лесная кошка", "Очковая гага", "Ушастая круглоголовка". Об этом сказано в пресс-релизе регулятора.
Банк России выпустит памятные монеты, посвященные трем редким видам животных
Банк России выпустит в обращение памятные серебряные монеты "Кавказская лесная кошка", "Очковая гага", "Ушастая круглоголовка". Об этом сказано в пресс-релизе регулятора.
Монеты номиналом 2 рубля из серии "Красная книга" изготовлены из серебра 925 пробы, имеют форму круга диаметром 33 мм. Выполнены качеством "пруф". Тираж каждой монеты - 5 тыс. единиц.
На оборотной стороне монет нанесено выполненное в рельефе и цвете изображение соответствующего животного с его названием.
"Эту серию монет, посвященных представителям флоры и фауны, которые находятся под защитой государства, Банк России начал выпускать с 1992 года. На сегодняшний день в ней 82 монеты", - следует из сообщения ЦБ.
Отмечается, что выпускаемые монеты обязательны к приему по номиналу во все виды платежей и являются законным средством наличного платежа на территории России.