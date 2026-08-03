Военные США сохраняют готовность к нанесению ударов по территории Ирана на уровне, "невиданном со времен Второй мировой войны". Такое заявление сделал глава Пентагона Пит Хегсет.
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Безопасность
В США готовы к "невиданным со Второй мировой" ударам по Ирану
3 августа 2026 / 14:45
© AP Photo/ Mark Schiefelbein/ТАСС
Военные США сохраняют готовность к нанесению ударов по территории Ирана на уровне, "невиданном со времен Второй мировой войны". Такое заявление сделал глава Пентагона Пит Хегсет.
"Военное ведомство США было готово и остается готовым к ударам - на уровне, невиданном со времен Второй мировой войны. Оружие заряжено и готово к применению", - указал он в соцсети X.
Некоторое время назад американский президент Дональд Трамп заявил, что Вашингтон и Тегеран перейдут к переговорам по мирной сделке 3 августа. Вместе с тем Трамп написал в Truth Соц. сети, что согласился отменить запланированный мощный удар по республике ради достижения сделки с Ираном.
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