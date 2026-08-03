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Отбывающий пожизненный срок экс-сенатор Арашуков объявил голодовку

Отбывающий пожизненный срок экс-сенатор Арашуков объявил голодовку Отбывающий пожизненный срок экс-сенатор Арашуков объявил голодовку

Отбывающий пожизненный срок в колонии "Черный дельфин" в Оренбургской области бывший сенатор Рауф Арашуков объявил голодовку. Об этом рассказал его адвокат Дмитрий Трубников в беседе с ТАСС.

Отбывающий пожизненный срок в колонии "Черный дельфин" в Оренбургской области бывший сенатор Рауф Арашуков объявил голодовку. Об этом рассказал его адвокат Дмитрий Трубников в беседе с ТАСС.

"Голодовка была объявлена 1 августа. На воде только", - указал собеседник агентства. По его данным, заключенный находится в ШИЗО без права выхода на работу и требует обеспечить "нормальные условия" для трудовой деятельности.

В начале июня Трубников сообщал ТАСС, что Арашуков вышел на работу в "индивидуальный" швейный цех.

Рауф Арашуков был задержан 30 января 2019 года на закрытом заседании Совета Федерации. Под стражу был также взят его отец - экс-советник гендиректора компании "Газпром межрегионгаз" Рауль Арашуков. Мосгорсуд 27 декабря 2022 года приговорил Арашуковых к пожизненному заключению, признав виновными в создании организованной преступной группы, организации убийств председателя молодежного движения "Адыгэ хасэ" Аслана Жукова и советника президента Карачаево-Черкесии Фраля Шебзухова, а также в хищениях газа у ПАО "Газпром" на 4,4 млрд рублей. Убийства были совершены с целью скрыть сведения о хищении газа.

Отбывая пожизненное наказание, Рауф Арашуков стал обвиняемым по ч. 5 ст. 291 УК РФ. Согласно материалам следствия, фигурант через адвоката передал взятку в 3 млн рублей сотруднику УФСИН России по Оренбургской области. Деньги предназначались для создания привилегированных условий отбывания наказания в колонии.

13 января текущего года Ленинский районный суд Оренбурга приговорил экс-сенатора к 10 годам заключения и штрафу в 120 млн рублей по делу о взятке, а по совокупности приговоров ему назначено пожизненное заключение и штраф в 120 млн рублей.

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Теги:
#голодовка
#экс-сенатор
#арашуков
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