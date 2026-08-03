Правительство Сеуты, расположенной на северном побережье Африки, увеличило до 88 число погибших в результате массового наплыва мигрантов в автономный город. Об этом информировало агентство EFE.
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Общество
EFE: в Сеуте сообщили о 88 погибших при массовом наплыве мигрантов
3 августа 2026 / 15:14
© AP Photo/ Antonio Sempere/ТАСС
Правительство Сеуты, расположенной на северном побережье Африки, увеличило до 88 число погибших в результате массового наплыва мигрантов в автономный город. Об этом информировало агентство EFE.
Вместе с тем представительство кабмина королевства сообщало 2 августа о 72 жертвах, а власти Марокко - об 11 погибших.
В конце прошлого месяца десяткам тысяч нелегалов удалось добраться вплавь до автономного города, а также пешком, обходя волнолом, который отделяет город от Марокко. На фоне кризиса власти Испании решили привлечь военных для помощи в обеспечении безопасности в населенном пункте.
Предполагается, что подавляющее большинство мигрантов уже вернулось в Марокко.
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