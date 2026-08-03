EFE: в Сеуте сообщили о 88 погибших при массовом наплыве мигрантов

Правительство Сеуты, расположенной на северном побережье Африки, увеличило до 88 число погибших в результате массового наплыва мигрантов в автономный город. Об этом информировало агентство EFE .

Правительство Сеуты, расположенной на северном побережье Африки, увеличило до 88 число погибших в результате массового наплыва мигрантов в автономный город. Об этом информировало агентство EFE.

Вместе с тем представительство кабмина королевства сообщало 2 августа о 72 жертвах, а власти Марокко - об 11 погибших.

В конце прошлого месяца десяткам тысяч нелегалов удалось добраться вплавь до автономного города, а также пешком, обходя волнолом, который отделяет город от Марокко. На фоне кризиса власти Испании решили привлечь военных для помощи в обеспечении безопасности в населенном пункте.

Предполагается, что подавляющее большинство мигрантов уже вернулось в Марокко.