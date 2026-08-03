The Times of India: импорт российской нефти в Индию в июле стал рекордным с 2022 года

Импорт российской нефти в Индию в июле достиг наивысшего с 2022 года показателя - 2,8 млн баррелей в сутки, что составило более половины закупок страны. На это обращает внимание издание The Times of India .

Импорт российской нефти в Индию в июле достиг наивысшего с 2022 года показателя - 2,8 млн баррелей в сутки, что составило более половины закупок страны. На это обращает внимание издание The Times of India.

Индия является третьим по величине в мире импортером и потребителем нефти. Страна удовлетворяет свыше 88% своих потребностей в нефти за счет импорта.

Июльские закупки Индией нефти у России стали самыми большими с 2022 года, когда республика начала покупать крупные объемы этого энергоресурса у РФ. По данным отслеживания судов компании Kpler, Индия импортировала немногим более 5 млн баррелей в сутки нефти в июле, что немного больше, чем в июне. Российские поставки увеличились с 2,7 млн баррелей в сутки в июне до 2,8 млн баррелей в сутки, в результате чего доля РФ в импорте нефти в Индию составила 55,5%.

Вместе с тем данные за июль говорят о том, что индийские нефтеперерабатывающие заводы начали восстанавливать закупки у поставщиков с Ближнего Востока. Саудовская Аравия зафиксировала наибольший рост среди основных поставщиков: экспорт в Индию вырос до 420 тыс. баррелей в сутки в июле с 290 тыс. в июне. Импорт из Ирака продолжал восстанавливаться после падения до нуля в апреле: закупки в июле почти удвоились, достигнув 130 тыс. баррелей в сутки с 67 тыс. в июне.

Импорт из ОАЭ снизился до 460 тыс. баррелей в сутки в июле с 510 тыс. в июне, однако ОАЭ все еще остаются вторым по величине поставщиком нефти для Индии.