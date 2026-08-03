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Российские ВС ударили по логистическим центрам, используемым в интересах ВСУ

Российские ВС ударили по логистическим центрам, используемым в интересах ВСУ Российские ВС ударили по логистическим центрам, используемым в интересах ВСУ

Российские войска ударили по логистическим центрам, применяющимся в интересах Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.

Российские войска ударили по логистическим центрам, применяющимся в интересах Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.

"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил РФ нанесено поражение объектам транспортной, энергетической инфраструктуры и логистическим центрам, используемым в интересах ВСУ, местам производства и хранения ударных беспилотников, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 151 районе", - указали в российском оборонном ведомстве.

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Теги:
#всу
#вс рф
#логистические центры
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