Российские войска ударили по логистическим центрам, применяющимся в интересах Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.
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Безопасность
Российские ВС ударили по логистическим центрам, используемым в интересах ВСУ
3 августа 2026 / 15:45
© Пресс-служба Минобороны РФ/ ТАСС
Российские войска ударили по логистическим центрам, применяющимся в интересах Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.
"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил РФ нанесено поражение объектам транспортной, энергетической инфраструктуры и логистическим центрам, используемым в интересах ВСУ, местам производства и хранения ударных беспилотников, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 151 районе", - указали в российском оборонном ведомстве.
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