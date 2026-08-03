Победитель Игр доброй воли в составе сборной СССР по боксу Руслан Тарамов скончался на 62-м году жизни. Об этом со ссылкой на близких спортсмена сообщает ТАСС.
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Спорт
Ушел из жизни победитель Игр доброй воли по боксу Руслан Тарамов
3 августа 2026 / 15:59
© ТАСС
Победитель Игр доброй воли в составе сборной СССР по боксу Руслан Тарамов скончался на 62-м году жизни. Об этом со ссылкой на близких спортсмена сообщает ТАСС.
Уточняется, что "Руслана Тарамова не стало сегодня в три часа ночи".
Тарамов - двукратный чемпион СССР, бронзовый призер чемпионата Европы (1987), победитель Игр доброй воли - турнира, который стал ответом на олимпийские бойкоты, когда сборная США не поехала на Игры-1980 в Москве, а советские спортсмены пропустили Олимпиаду-1984 в Лос-Анджелесе.
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