Ушел из жизни победитель Игр доброй воли по боксу Руслан Тарамов

Победитель Игр доброй воли в составе сборной СССР по боксу Руслан Тарамов скончался на 62-м году жизни. Об этом со ссылкой на близких спортсмена сообщает ТАСС .

Победитель Игр доброй воли в составе сборной СССР по боксу Руслан Тарамов скончался на 62-м году жизни. Об этом со ссылкой на близких спортсмена сообщает ТАСС.

Уточняется, что "Руслана Тарамова не стало сегодня в три часа ночи".

Тарамов - двукратный чемпион СССР, бронзовый призер чемпионата Европы (1987), победитель Игр доброй воли - турнира, который стал ответом на олимпийские бойкоты, когда сборная США не поехала на Игры-1980 в Москве, а советские спортсмены пропустили Олимпиаду-1984 в Лос-Анджелесе.