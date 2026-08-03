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Ушел из жизни победитель Игр доброй воли по боксу Руслан Тарамов

Ушел из жизни победитель Игр доброй воли по боксу Руслан Тарамов Ушел из жизни победитель Игр доброй воли по боксу Руслан Тарамов

Победитель Игр доброй воли в составе сборной СССР по боксу Руслан Тарамов скончался на 62-м году жизни. Об этом со ссылкой на близких спортсмена сообщает ТАСС.

Победитель Игр доброй воли в составе сборной СССР по боксу Руслан Тарамов скончался на 62-м году жизни. Об этом со ссылкой на близких спортсмена сообщает ТАСС.

Уточняется, что "Руслана Тарамова не стало сегодня в три часа ночи".

Тарамов - двукратный чемпион СССР, бронзовый призер чемпионата Европы (1987), победитель Игр доброй воли - турнира, который стал ответом на олимпийские бойкоты, когда сборная США не поехала на Игры-1980 в Москве, а советские спортсмены пропустили Олимпиаду-1984 в Лос-Анджелесе.

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Теги:
#бокс
#победитель
#смерть
#игры доброй воли
#руслан тарамов
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