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В Эстонии обвинили Испанию в создании стимулов для нелегальной миграции

В Эстонии обвинили Испанию в создании стимулов для нелегальной миграции В Эстонии обвинили Испанию в создании стимулов для нелегальной миграции

Премьер-министр Эстонии Кристен Михал полагает, что Испания создает стимулы для нелегальной миграции в Европейский союз. Соответствующую точку зрения он изложил в интервью европейскому изданию Politico.

Премьер-министр Эстонии Кристен Михал полагает, что Испания создает стимулы для нелегальной миграции в Европейский союз. Соответствующую точку зрения он изложил в интервью европейскому изданию Politico.

Михал отметил, что такие стимулы возникают из-за реализуемой Мадридом политики амнистии для нелегальных мигрантов. По его словам, "Европа не должна допустить массового нелегального въезда мигрантов в Евросоюз".

В конце прошлого месяца десяткам тысяч нелегалов удалось добраться вплавь до Сеуты, расположенной на северном побережье Африки, а также пешком, обходя волнолом, который отделяет город от Марокко. Власти Испании решили привлечь военных для помощи в обеспечении безопасности в населенном пункте. При этом по меньшей мере 72 человек погибли, пытаясь достигнуть Сеуты. Предполагается, что подавляющее большинство мигрантов уже вернулось в Марокко.

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Теги:
#эстония
#обвинение
#испания
#стимулы
#миграция
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