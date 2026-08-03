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Политика

Президент РФ прибыл в Красноярск

Президент РФ прибыл в Красноярск Президент РФ прибыл в Красноярск

Президент России Владимир Путин прилетел с рабочей поездкой в Красноярск.

Президент России Владимир Путин прилетел с рабочей поездкой в Красноярск.

Путин прибыл в кампус Сибирского федерального университета для участия в церемонии закрытия финала Всероссийского конкурса "Большая перемена".

В предыдущий раз глава государства посещал Красноярск в марте 2019 году. Он присутствовал на открытии XXIX Всемирной зимней универсиады, а также посетил деревню Универсиады, где общался с участниками спортивной сборной России.

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Теги:
#путин
#красноярск
#прилет
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