Президент России Владимир Путин прилетел с рабочей поездкой в Красноярск.
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Политика
Президент РФ прибыл в Красноярск
3 августа 2026 / 16:32
© Сергей Савостьянов/ ТАСС
Президент России Владимир Путин прилетел с рабочей поездкой в Красноярск.
Путин прибыл в кампус Сибирского федерального университета для участия в церемонии закрытия финала Всероссийского конкурса "Большая перемена".
В предыдущий раз глава государства посещал Красноярск в марте 2019 году. Он присутствовал на открытии XXIX Всемирной зимней универсиады, а также посетил деревню Универсиады, где общался с участниками спортивной сборной России.
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