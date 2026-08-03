Жертвами наводнений на северо-востоке Индии стали 85 человек

Число погибших в результате наводнений в штате Ассам на северо-востоке Индии возросло до 85, более 300 тыс. пострадали. Соответствующие данные приводит Управление по ликвидации последствий стихийных бедствий штата.

Число погибших в результате наводнений в штате Ассам на северо-востоке Индии возросло до 85, более 300 тыс. пострадали. Соответствующие данные приводит Управление по ликвидации последствий стихийных бедствий штата.

"Из-за наводнений в Ассаме общее число жертв стихии достигло 85. Всего в 349 затопленных водой сельских населенных пунктах пострадали более 300 тыс. человек. Паводок нанес ущерб 15,4 тыс. га сельскохозяйственных земель", - говорится в сообщении.

К спасательным операциям в Ассаме в условиях аномальных муссонных дождей и беспрецедентной паводковой ситуации пр влечены армия и ВВС. Для доставки предметов первой необходимости людям в труднодоступных районах используются беспилотники. В 10 округах развернуто 44 лагеря для беженцев, в них размещены порядка 15 тыс. человек.