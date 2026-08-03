Премьер-министр Литвы Миндаугас Синкявичюс предложил убрать из учебных программ Михаила Ломоносова. Соответствующее сообщение распространила канцелярия правительства.
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Политика
Премьер Литвы предложил убрать из учебных программ Ломоносова
3 августа 2026 / 16:59
© AP Photo/ Mindaugas Kulbis/ТАСС
Премьер-министр Литвы Миндаугас Синкявичюс предложил убрать из учебных программ Михаила Ломоносова. Соответствующее сообщение распространила канцелярия правительства.
"Премьер обратился к министерству образования, науки и спорта с предложением внести изменения в принятые в 2022 году программы общего образования, исключив из них тексты славившего имперские войны России Михаила Ломоносова", - следует из сообщения.
Вместе с тем глава литовского кабмина предложил включить в школьные программы изучение классика украинской литературы Тараса Шевченко, чтобы "молодежь лучше понимала украинскую идентичность и формировавшие ее произведения".
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