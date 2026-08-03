Иранский кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Москва
3 августа 2026 / 18:58
КОТИРОВКИ
USD
03/08
79.4637
EUR
03/08
91.1925
Новости часа
Испания призывает членов ЕС к солидарности на фоне кризиса в Сеуте Премьер Литвы предложил убрать из учебных программ Ломоносова
Москва
3 августа 2026 / 18:58
Котировки
USD
03/08
currency
79.4637
0.0000
EUR
03/08
currency
91.1925
0.0000
Рейтинг Трампа достиг минимума
Рейтинг Трампа достиг минимума
3 августа 2026 / 14:19
Telegraph: Британия опасается выхода Франции из \
Telegraph: Британия опасается выхода Франции из "коалиции желающих"
3 августа 2026 / 11:40
Иран опроверг заявление Трампа о переговорах с США
Иран опроверг заявление Трампа о переговорах с США
3 августа 2026 / 10:42
Мы сделаем все
для победы России
Владимир Путин
Все интервью
/ Ближнее зарубежье / Политика / Образование / Подрывная деятельность против России
Политика

Премьер Литвы предложил убрать из учебных программ Ломоносова

Премьер Литвы предложил убрать из учебных программ Ломоносова Премьер Литвы предложил убрать из учебных программ Ломоносова

Премьер-министр Литвы Миндаугас Синкявичюс предложил убрать из учебных программ Михаила Ломоносова. Соответствующее сообщение распространила канцелярия правительства.

Премьер-министр Литвы Миндаугас Синкявичюс предложил убрать из учебных программ Михаила Ломоносова. Соответствующее сообщение распространила канцелярия правительства.

"Премьер обратился к министерству образования, науки и спорта с предложением внести изменения в принятые в 2022 году программы общего образования, исключив из них тексты славившего имперские войны России Михаила Ломоносова", - следует из сообщения.

Вместе с тем глава литовского кабмина предложил включить в школьные программы изучение классика украинской литературы Тараса Шевченко, чтобы "молодежь лучше понимала украинскую идентичность и формировавшие ее произведения".

  • new_top
Теги:
#премьер
#ломоносов
#литва
#учебные программы
Также по теме:
31.07.2026 12:15
В Госдуме предложили повысить зарплаты учителей
30.07.2026 10:58
В Госдуме призвали предоставлять бесплатное питание всем школьникам
30.06.2026 18:31
Лукашенко рад, что его сын получил диплом биотехнолога Пекинского университета
29.06.2026 14:59
Brand Analytics: репетиторы превратились в одну из обязательных статей расходов семей
24.01.2025 15:23
Президент РФ прибыл в МГУ
18.10.2024 19:35
Основной период сдачи ЕГЭ в 2025 году запланирован с 23 мая по 4 июля
16.10.2024 19:02
Обязательный ЕГЭ по специальности учителя будет введен с 2026 года
03.10.2024 17:22
Путин: образовательный процесс должен соответствовать запросам XXI века
02.10.2024 17:39
Володин: выбор профессии учителя является миссией
23.09.2024 20:33
Путин поручил рассмотреть увеличение выплаты по программе "Земский учитель"
Рейтинг Трампа достиг минимума
Рейтинг Трампа достиг минимума
Telegraph: Британия опасается выхода Франции из \
Telegraph: Британия опасается выхода Франции из "коалиции желающих"
Иран опроверг заявление Трампа о переговорах с США
Иран опроверг заявление Трампа о переговорах с США
Мы сделаем все
для победы России
Владимир Путин
Все интервью
17:14
Испания призывает членов ЕС к солидарности на фоне кризиса в Сеуте
16:59
Премьер Литвы предложил убрать из учебных программ Ломоносова
16:45
Жертвами наводнений на северо-востоке Индии стали 85 человек
16:32
Президент РФ прибыл в Красноярск
16:15
В Эстонии обвинили Испанию в создании стимулов для нелегальной миграции
15:59
Ушел из жизни победитель Игр доброй воли по боксу Руслан Тарамов
15:45
Российские ВС ударили по логистическим центрам, используемым в интересах ВСУ
15:29
The Times of India: импорт российской нефти в Индию в июле стал рекордным с 2022 года
15:14
EFE: в Сеуте сообщили о 88 погибших при массовом наплыве мигрантов
14:59
Отбывающий пожизненный срок экс-сенатор Арашуков объявил голодовку
Все новости
Актуально
Иранский кризис
Переговоры по Украине
Трамп 2.0
СВО