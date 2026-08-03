Испания призывает членов ЕС к солидарности на фоне кризиса в Сеуте

Испания призывает государства Европейского союза к солидарности по миграционному кризису в автономном городе Сеута, расположенном на северном побережье Африки. Об этом заявил глава МИД королевства Хосе Мануэль Альбарес в интервью телекомпании TVE .

Испания призывает государства Европейского союза к солидарности по миграционному кризису в автономном городе Сеута, расположенном на северном побережье Африки. Об этом заявил глава МИД королевства Хосе Мануэль Альбарес в интервью телекомпании TVE.

Он отметил, что "были европейские правительства, которые оказались не на высоте", реагируя на ситуацию с наплывом нелегалов. Альбарес также обратил внимание, что в ходе других кризисов Мадрид демонстрировал свою солидарность. "И именно этого мы требуем от остальных европейцев", - указал он. Кроме того, министр подчеркнул, что испанские автономные города "Сеута и Мелилья никогда не представляли угрозы целостности Шенгенской зоны".

"С самого начала Марокко предлагало свою помощь, пытаясь предотвратить этот поток людей и, в первую очередь, обеспечить их немедленное возвращение. Подавляющее большинство въехавших уже вернулись в Марокко, и Марокко продолжает предлагать эту помощь", - сказал дипломат.

В конце прошлого месяца десяткам тысяч нелегалов удалось добраться вплавь до автономного города, а также пешком, обходя волнолом, который отделяет город от Марокко. По меньшей мере 72 человек погибли, пытаясь достигнуть Сеуты.

На фоне происходящего ряд стран Европы призвал рассмотреть вопрос о приостановке членства Испании в Шенгенской зоне. Так, власти Италии уже заявили, что решили приостановить действие Шенгенского соглашения с Испанией в свете миграционного кризиса в Сеуте.