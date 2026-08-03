Иранский кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Москва
3 августа 2026 / 20:30
КОТИРОВКИ
USD
03/08
79.4637
EUR
03/08
91.1925
Новости часа
Фон дер Ляйен призвала создать барьеры для мигрантов на границах ЕС Стали известны самые редкие имена в Москве с начала 2026 года
Москва
3 августа 2026 / 20:30
Котировки
USD
03/08
currency
79.4637
0.0000
EUR
03/08
currency
91.1925
0.0000
Рейтинг Трампа достиг минимума
Рейтинг Трампа достиг минимума
3 августа 2026 / 14:19
Telegraph: Британия опасается выхода Франции из \
Telegraph: Британия опасается выхода Франции из "коалиции желающих"
3 августа 2026 / 11:40
Иран опроверг заявление Трампа о переговорах с США
Иран опроверг заявление Трампа о переговорах с США
3 августа 2026 / 10:42
Мы сделаем все
для победы России
Владимир Путин
Все интервью
/ Ближнее зарубежье / Политика / ЕАЭС / Политика и религия
Политика

В Армении сформирован новый кабинет министров

В Армении сформирован новый кабинет министров В Армении сформирован новый кабинет министров

Президент Армении Ваагн Хачатурян подписал указы о назначении членов нового правительства республики. Соответствующие документы опубликованы на официальном сайте главы республики.

Президент Армении Ваагн Хачатурян подписал указы о назначении членов нового правительства республики. Соответствующие документы опубликованы на официальном сайте главы республики.

На основании обращения премьер-министра Никола Пашиняна вице-премьерами были переназначены Мгер Григорян и Тигран Хачатрян. Кроме того, были переназначены: Сурен Папикян на должность главы Минобороны, Арарат Мирзоян - министр иностранных дел, Арпине Саркисян - министр внутренних дел, Анаит Аванесян - министр здравоохранения, Ваге Ованнисян - министр финансов, Геворг Папоян - министр экономики.

Вместе с тем свои должности сохранили Амбарцум Матевосян - министр окружающей среды, Србуи Галян - министр юстиции, Давид Худатян - министр территориального управления и инфраструктур, Арсен Торосян - министр труда и по социальным вопросам, Жанна Андреасян - министр образования, науки, культуры и спорта.

Единственным новым членом правительства стал Давит Тадевосян, который получил пост министра высокотехнологичной промышленности.

По итогам голосования на состоявшихся 7 июня парламентских выборах правящая партия "Гражданский договор" премьера Пашиняна получила 49,7% голосов, блок бизнесмена Самвела Карапетяна "Сильная Армения" - 23,2%, блок бывшего президента Роберта Кочаряна "Армения" - 9,9%.

По итогам выборов партия "Гражданский договор" единолично сформировала новый кабмин.

  • new_top
Теги:
#правительство
#армения
Также по теме:
30.07.2026 20:59
РЖД отреагировали на заявление Армении по железнодорожной концессии
30.07.2026 18:30
Пашинян желает в атмосфере дружбы решить с Россией вопрос концессии железных дорог
30.07.2026 17:45
Президенты Киргизии и Узбекистана подписали договор о союзнических отношениях
30.07.2026 15:58
Пашинян заявил, что Армения ищет альтернативу России в двух сферах
30.07.2026 14:30
Пашинян ответил на вопрос Лукашенко, кому нужна Армения
29.07.2026 20:43
Пашинян рассказал, когда может пройти референдум по членству Армении в ЕС
29.07.2026 18:45
Пашинян заявил, что Путин не поздравил его с победой на выборах
24.07.2026 10:40
Россия ограничит ввоз молочной продукции из Армении
13.07.2026 10:57
Захарова отметила, что Россию и Армению связывают особые отношения и любовь народов
09.07.2026 15:30
Пашинян пообещал обнародовать проект новой конституции Армении до конца года
Рейтинг Трампа достиг минимума
Рейтинг Трампа достиг минимума
Telegraph: Британия опасается выхода Франции из \
Telegraph: Британия опасается выхода Франции из "коалиции желающих"
Иран опроверг заявление Трампа о переговорах с США
Иран опроверг заявление Трампа о переговорах с США
Мы сделаем все
для победы России
Владимир Путин
Все интервью
19:28
Фон дер Ляйен призвала создать барьеры для мигрантов на границах ЕС
19:16
Стали известны самые редкие имена в Москве с начала 2026 года
18:59
В Испании смертность из-за жары в июле увеличилась почти вдвое
18:45
Зеленский назначит Умерова главой Службы внешней разведки
18:30
Белоруссия пригрозила несимметричной реакцией на закрытие КПП Латвией
18:14
Российские ВС с начала СВО нейтрализовали свыше 196 тыс. дронов ВСУ
17:58
Борис Надеждин уехал из России
17:44
"Одиссея" Нолана вновь стала лидером кинопроката в СНГ на выходных
17:27
В Армении сформирован новый кабинет министров
17:14
Испания призывает членов ЕС к солидарности на фоне кризиса в Сеуте
Все новости
Актуально
Иранский кризис
Переговоры по Украине
Трамп 2.0
СВО