В Армении сформирован новый кабинет министров

Президент Армении Ваагн Хачатурян подписал указы о назначении членов нового правительства республики. Соответствующие документы опубликованы на официальном сайте главы республики.

На основании обращения премьер-министра Никола Пашиняна вице-премьерами были переназначены Мгер Григорян и Тигран Хачатрян. Кроме того, были переназначены: Сурен Папикян на должность главы Минобороны, Арарат Мирзоян - министр иностранных дел, Арпине Саркисян - министр внутренних дел, Анаит Аванесян - министр здравоохранения, Ваге Ованнисян - министр финансов, Геворг Папоян - министр экономики.

Вместе с тем свои должности сохранили Амбарцум Матевосян - министр окружающей среды, Србуи Галян - министр юстиции, Давид Худатян - министр территориального управления и инфраструктур, Арсен Торосян - министр труда и по социальным вопросам, Жанна Андреасян - министр образования, науки, культуры и спорта.

Единственным новым членом правительства стал Давит Тадевосян, который получил пост министра высокотехнологичной промышленности.

По итогам голосования на состоявшихся 7 июня парламентских выборах правящая партия "Гражданский договор" премьера Пашиняна получила 49,7% голосов, блок бизнесмена Самвела Карапетяна "Сильная Армения" - 23,2%, блок бывшего президента Роберта Кочаряна "Армения" - 9,9%.

По итогам выборов партия "Гражданский договор" единолично сформировала новый кабмин.